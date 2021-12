Sergio Ramos abre a Luis Enrique a una criba que dolerá en España

El debate aún no ha tomado firmeza porque Sergio Ramos aún no ha empezado a jugar con el Paris Saint-Germain pero no les quepa la menor duda de que tan pronto como el camero alcance velocidad de crucero en el gigante parisino, las preguntas aparecerán. Y para Luis Enrique seguramente la duda del sevillano ni siquiera lo sea, tal vez ya tenga tomada la decisión. Puede que no. Pero donde sí va a tenerlas es con tantos otros jugadores, que pueden provocar una enorme criba.

Las lesiones han provocado que las últimas citas de la Selección Española de Fútbol y sus convocatorias albergaran nombres hasta entonces inexplorados por Lucho y el combinado nacional hispano, léase el caso de Raúl de Tomás o incluso Yéremi Pino, pero si nos fijamos en los últimos duelos del equipo español, uno de los favoritos y ya clasificado para la próxima Copa del Mundo de Catar 2022, veremos que han faltado muchos y ahora otros tantos se antojan imprescindibles.

Por ejemplo, el extremo del Villarreal, por juventud y características, es un futbolista llamado a estar en las listas de Luis Enrique, una de las que se ha caído un futbolista de corte similar al extremo a las órdenes de Unai Emery en el Villarreal, como es Adama Traoré ¿Volverá el jugador del Wolverhampton? Complicada respuesta. Pero si bien el extremo ex del Barça había ido con Luis Enrique, no era un fijo, de modo que la verdadera duda surge ahora en la confluencia entre los que han ido y se lo han ganado y aquellos que ‘deben estar’.

Por eso hemos empezado estas líneas con Sergio Ramos, fijo hasta su lesión con Luis Enrique, pero igualmente que en el caso del sevillano, ¿qué ocurre con Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Thiago, Gerard Moreno o Marcos Alonso? ¿Les quitarán el puesto a jugadores como Fornals, Gavi, Ansu Fati, Raúl de Tomás, Carlos Soler o Mikel Merino? ¿Y qué ocurrirá con Fabián Ruiz o Diego Llorente? ¿Volverán a ser fijos de la zaga Ramos y Dani Carvajal? ¿Habrá alguna apuesta más? Muchas preguntas y más nombres aún...

Sobre tanta incógnita quizá estén tentados de pensar que los jóvenes tienen mayores posibilidades que los veteranos para ir con Luis Enrique, pero ahí están el caso Carvajal o Busquets, que siempre que han estado al cien por cien, han ido. Por otro lado, ¿añadirá Luis Enrique más mordiente con jugadores que se lo están ganado, como Trigueros, Nico o Sergio Canales?