Sergio Busquets aporrea la puerta de Matthäus, Redondo y Rijkaard

Según certifica de forma oficiosa la responsabilidad y la justicia futbolística, que entona con el género periodístico, a los grandes jugadores, como los textos superlativos, conviene ensalzarlos en su momento de embriaguez, cuando tiene vigencia. Por eso es necesario resaltar que más allá de la mala temporada del Barcelona, que ya viene de tiempos anteriores, Sergio Busquets, uno de los mejores centrocampistas defensivos del mundo, está siendo en su posición de lo mejor de LaLiga y a nivel internacional, por lo que tomando su trayectoria puede haberse ganado un debate serio entre los grandes.

Y hablamos de jugadores de época en su posición como Lothar Matthäus, Frank Rijkaard, Fernando Redondo, Pablo Falcao, Steven Gerrard, Johan Neeskens, el mismo Pep Guardiola o Patrick Vieira. Pero, ¿acaso no está en disposición el cinco del Barcelona de lucharle un puesto histórico a todos y cada uno de ellos? Por palmarés seguramente sea el más laureado, siempre a expensas de los condicionantes históricos, y por calidad quizá sea de los más finos de todos ellos.

En cualquier caso y como siempre hemos defendido en Don Balón, no se trata de ensalzar una figura por encima del resto, sino que tratamos de poner en valor al futbolista en cuestión dentro de un marco conceptual, para darle una dimensión no en el fútbol moderno, que también, sino en toda la historia, y el mediocampista culé la tiene de la más alta talla. Eurocopa, Mundial, Liga de Campeones, liga, Supercopa, Mundial de clubs, Supercopa de Europa, Copa del Rey… no hay ningún escalón del éxito que no haya saboreado el de Sabadell, que ha sido un fijo en toda la era Leo Messi y al que ha sobrevivido sin ver resentida su leyenda.

Y póngase también desde la perspectiva actual, la vigente, la figura del jugador del Barça, que a día de hoy es el mejor de su equipo y de España. Lo lleva siendo durante toda la temporada con la entidad culé, superando con creces al que debería ser su sustituto en el Barça, Frenkie de Jong, pero es que con España, con un viento más favorable que el del equipo azulgrana, ha crecido todavía más, gobernando los partidos sin oposición frente a rivales de la talla de Paul Pogba, Marco Verratti o Jorginho, entre otros.

No se trata de poner a Busi por delante de Matthäus, Redondo o Rijkaard, eso se lo dejamos a quien se considere tan sabio, sino de lanzar una evidencia al aire: Busquets no es menos que ninguno de los más grandes ‘cincos’ de siempre, y eso sí lo afirmamos.