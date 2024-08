150M en Yoro, de Ligt y Zirkzee: ahora Manchester United insiste en la obsesión de Erik ten Hag

El futuro de Manuel Ugarte parece estar en Mánchester. Más específicamente, en el lado rojo de la ciudad inglesa, en Old Trafford, el Teatro de los Sueños.



Ten Hag está desesperado por tenerlo en su plantilla, Pellistri (en ruta a Grecia) le ha hablado maravillas del club, y el contrato entre el United y el jugador ya está sellado desde hace semanas. Ugarte no puso ningún obstáculo; su prioridad es volver a sentirse futbolista.

El uruguayo, que fue elegido en el once ideal de la última Copa América, se encuentra incómodo en París. Entrenando aparte del grupo y sin oportunidades de pelear por un puesto, Luis Enrique le ha comunicado que no cuenta con él. A pesar de las buenas palabras del técnico español al inicio de la temporada pasada y los mensajes positivos de los dirigentes del PSG, Ugarte ahora busca nuevo destino después de su fichaje desde el Sporting de Portugal por 60 millones de euros.

Ese alto precio es uno de los obstáculos que está retrasando la operación. El Manchester United sigue tratando de ajustar las cuentas tras gastar 62 millones en Yoro, 45 en De Ligt, 42,5 en Zirkzee y 15 en Mazraoui. A pesar de algunas ventas ya realizadas, el club espera también deshacerse de McTominay, Amrabat o Casemiro para hacerle un hueco al uruguayo.



La situación es un tira y afloja entre Jorge Mendes, el PSG y el United. Los primeros quieren un traspaso, mientras que los segundos prefieren una cesión con obligación de compra. La pelota está en el tejado del PSG: si no logran vender al jugador, tendrán que cederlo al final del mercado.

Man Utd are exploring both a permanent deal and a loan with an obligation to buy for Paris Saint-Germain midfielder Manuel Ugarte 🔴pic.twitter.com/nnNXKU5aUb