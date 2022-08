200 kilos, CR7 está fuera y Guardiola lo paga: inesperado giro de 180º

La Premier League, como viene siendo costumbre durante los últimos mercados de transferencias, ha superado de forma abrupta al resto de ligas europeas en cuanto a millones desembolsados para cerrar una multitud de fichajes y el Manchester United es el equipo que más dinero ha gastado este verano, superando los 200 ‘kilos’.

Los red devils ya dejaron entrever al término de la campaña 21/22 que, tras la llegada de Erik ten Hag al banquillo, se darían otras tantas incorporaciones que han devuelto la ilusión a los aficionados, algo que, a su vez, ha supuesto un revés inesperado para Pep Guardiola y el resto de integrantes del Manchester City. El equipo inglés no ha arrancado nada bien el campeonato liguero a pesar de que jugadores como Kevin De Bruyne o Erling Haaland sí que están mostrando su mejor versión, y el United podría ser la amenaza exprés para sus vecinos, amén de otros equipos como el Liverpool, el Arsenal o el Chelsea.

Y es que, a pesar de que los red devils han comenzado el curso firmando dos debacles frente al Brighton y el Brentford, los últimos fichajes confirmados por la entidad no solo han propulsado un giro de 180º de esa dinámica, sino porque Ten Hag cuenta día de hoy con un ‘11’ demoledor en el que CR7, al parecer, ya no tiene hueco. El portugués acumula dos suplencias consecutivas y la llegada de Antony Moraes, el último crack en aterrizar en Old Trafford, podría finiquitar sus opciones de ser importante.

Ilusión repentina

Por ende, la plantilla de oro con la que cuenta Ten Hag no solo provoca que CR7 pueda salir del club este mismo verano, sino que Guardiola tenga una amenaza más que seria para tratar de ganar otro campeonato liguero.

Es cierto que los fichajes de Tyrell Malacia y Christian Eriksen causaron suma estupefacción entre los aficionados, pero con las llegadas de Casemiro, Lisandro Martínez y Antony los red devils ya se han postulado como firmes candidatos a ganar la Premrier League esta temporada, o al menos poner en apuros al resto de aspirantes al título, en especial a los skyblues.