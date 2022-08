90 kilos que liberan a CR7 y molestan a Raphinha: Casemiro no basta

La guinda al mercado para el Manchester United, por si Casemiro no hubiera sido suficiente, tiene nombre propio y milita, cómo no, en el Ajax de Ámsterdam, club conocido a la perfección por el técnico ‘red devil’ Erik Ten Hag. Según informa Mike Verweij, del diario holandés ‘Telegraaf’, se ha lanzado una oferta desde Old Trafford por el brasileño Antony que alcanza los 90 millones de euros. Propuesta que según Fabrizio Romano habría sido rechazada por el Ajax, provocando la rebelión del jugador tras hacer público su deseo de salir del club en una entrevista con el citado periodista especializado en fichajes.

Queda servido, por lo tanto, un más que interesante pulso entre dos grandes clubes a menos de una semana de que finalice el mercado de fichajes. Un traspaso del que se lleva hablando durante gran parte del verano y sobre el cual los diablos rojos parecen lanzar su ofensiva final. Llegada que se sumaría a las de hombres como Malacia, Lisandro Martínez, Eriksen o el citado Casemiro.

Las reacciones a este movimiento no se han hecho esperar, y el primer interesado en que se acabe produciendo no es otro que Cristiano Ronaldo. El astro portugués estaría esperando la llegada de su sustituto para, por fin, concretar su salida del Manchester United. No son muchos los equipos que tiene para elegir ‘el bicho’, que tras ser ofrecido a media Europa el cerco se le ha estrechado y sólo contempla las opciones del Sporting de Portugal y el Nápoles. Atendiendo a su deseo de jugar la Champions, todo estaría dispuesto para que el de Madeira regresara al club del que salió siendo un niño, y al que ahora llegaría como uno de los mejores jugadores del mundo.

Antony competirá con Raphinha por un puesto en el once de Brasil en Qatar

Otro que no ha escapado a lo llamativo de la gran oferta lanzada por Antony, es el brasileño del Barcelona, Raphinha. El ex del Leeds puso rumbo al Camp Nou por unos inferiores 60 millones, lo que le deja bastante en evidencia en su deseo de superar al extremo derecho del Ajax en la carrera por un puesto de titular con la selección de Brasil en el próximo Mundial de Qatar.