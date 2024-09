Ten Hag le hace un Jadon Sancho a uno de la casa; CR7 tenía razón: no sigue los valores del club

Erik ten Hag tiene el respaldo de la dirigencia del Manchester United, el entrenador reúne esfuerzos para confirmar un plantel sólido a partir del talento individual y colectivo. El examen frente a Southampton confirmó que el cuadro del neerlandés está apto para darle pelea a cualquier rival, incluso a los consolidados Arsenal y Manchester City. Durante el mercado de pases, Jadon Sancho se fue a Chelsea tras no contar con la confianza del DT, y ahora lo mismo podría ocurrir con otro.

Se trata del lateral izquierdo Luke Shaw, quien aconteció una complicada lesión y, por ende, una recuperación que se prolongó más de lo debido. Ten Hag tiene la intención de saber conllevar al futbolista, pese que ya está más recuperado y hasta con la carta libre para poder jugar con los 'red devils'. El entrenador no tuvo palabras de esperanzas para el defensor, más bien dándole a entender que su espacio en el equipo no está del todo garantizado. Los próximos días serán decisivos para saber si Shaw al final será tomado en cuenta por el coach o se irá, así como ocurrió con Sancho.

Las lesiones de Shaw

Luke Shaw ha sido sinónimo de lesiones en los últimos años con Manchester United, se perdió innumerables partidos y con Erik ten Hag parece no ser la excepción. Las lesiones musculares y la última en el gemelo están sentenciaron a un lateral que sigue haciendo esfuerzos para volver al gramado de Old Trafford, pero para el técnico no basta.

No está listo para ten Hag

Ten Hag no titubeó a la hora de hablar sobre la situación de Luke Shaw, pues no es la primera vez que el entrenador es directo y honesto con respecto a la actualidad de sus futbolistas. “Está progresando, pero aún no está listo para ser seleccionado”, avisó el DT. Además, dio a conocer las razones de su negativa a Shaw: “Tenemos un plan en mente para cuando pueda estar listo”.

Puede acabar como Sancho

El entrenador señala que la vuelta de Shaw va a depender de cómo va su progreso, pero que también existen muchos factores. En este caso, ten Hag apunta que “un plan puede acelerarse o ralentizarse”; en líneas generales, la vuelta del inglés tendrá que esperar o, sino, puede seguirle los pasos a Jadon Sancho y optar por continuar en otro equipo.