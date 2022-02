Abramóvich contraataca por Rüdiger pero el crack blanco tiene truco

Si ustedes echan un vistazo al panorama del fútbol del más alto nivel, sobre todo en el entorno Champions League, posiblemente puedan encontrar pocos o ningún jugador a la altura de Antonio Rüdiger y este jugador del Real Madrid en la posición de central. No en vano, Eder Militao, el jugador que apasiona a Roman Abramóvich y Thomas Tuchel, es uno de los secretos del éxito de este Real Madrid de Carletto. Por eso el Chelsea lo quiere, pero la cosa es más complicada.

Las informaciones no mienten cuando aseguran que los contactos entre el líder de la zaga de Tuchel, Antonio Rüdiger, y el Real Madrid ya se han iniciado; no es para menos, el futbolista tiene (y está) a un nivel excelso y culmina contrato con los ingleses, luego es un más que posible ‘caso David Alaba’ en potencia para los intereses merengues. Es más, el Madrid está en su derecho de tentarlo según la norma, ya que no tiene contrato más allá de junio de este año.

Ahora bien, Abramóvich y Tuchel no han perdido detalle de Militao y quieren con el brasileño tratar de hacer un contraataque atómico contra la entidad trece veces campeona de Europa por su tentativa con Rüdiger; el problema es que un caso está en las antípodas del otro. El interés del Chelsea en Militao, que aseguran desde Inglaterra, cuenta con importantes obstáculos. Uno, el más importante, es que Militao tiene contrato en vigor, pero hay más.

Con el Madrid el central internacional con Brasil ha llegado a la cúspide, es indiscutible para Tite en la pentacampeona, opta a los mejores trofeos a título individual y colectivo y es el club de sus amores, en el que deseaba jugar. Por otro lado, en el remoto caso de que Militao deseara cambiar de aires, el Madrid se negaría en rotundo remitiéndose a su cláusula de rescisión, lo que llevaría al magnate ruso del club inglés a tener que desembolsar cerca de 160 millones de euros por el futbolista sudamericano, lo que hace casi imposible su contratación. Por todo ello, creemos que por ahora aquí termina esta historia.