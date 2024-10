Ancelotti tiene a su mediocampista para rato: Liverpool quedó descartado y todo quedó en un rumor

Real Madrid se despidió esta temporada de dos perlas que ayudaron al club a ganar la última Champions League frente al Borussia Dortmund. Nacho Fernández y Toni Kroos dieron un paso al costado, pero el club no se alarmó, solo esperó que las llegadas de Endrick y Kylian Mbappé se concreten para así darle frescura en el juego ofensivo al once de Carlo Ancelotti. Sin embargo, en las últimas horas se señaló que un volante estaría cerca de la Premier League.

El apuntado que está siendo relacionado con precisamente el Liverpool es el francés Aurélien Tchouaméni, hoy en día fundamental en el mediocampo y con la plena confianza de Ancelotti. No obstante, los medios fueron más allá y relacionaron al internacional con la selección gala como el favorito de Arne Slot para comandar la defensa en el medio, pero la última información que se maneja es que Tchouaméni ya aclaró su presente y futuro, ante la duda de los fanáticos madridistas.

En 2022, Tchouaméni había confesado que el Liverpool está en conversaciones con él para ser llegar a Anfield. Sin embargo, cuando Real Madrid apareció, el francés no lo pensó ni un segundo más. Ahora, los medios están volviendo a relacionar al mediocampista con el equipo inglés, es más, se dice que el cuadro de Valdebebas lo habría puesto en el mercado.

⚪️✨ Aurélien Tchouaméni, not even considering any move to Premier League or another club despite links.



He's fully focused on Real Madrid, only thinking about his future at the club and developing at best level possible for Real. pic.twitter.com/AwKMagP8zp