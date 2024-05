Ancelotti y el Real Madrid llorando a Kroos y a Guardiola le estalla algo idéntico en la cara: se va

El Real Madrid ya se está preparando para la era pos-Kroos, un difícil trago que tendrá que afrontar sí o sí, pero su despedida no solo del club blanco, sino del fútbol al término de la presente temporada no es al única que se prevé entre los gigantes europeos, ya que sin ir más lejos en el Manchester City, Pep Guardiola está casi seguro de que perderá a una de sus más grandes estrellas, que se quiere ir tras una enorme carrera en el Etihad Stadium.

Las señales toman forma

Lo dan por hecho diferentes fuentes cercanas al campeón inglés, también Football Insider, quien no cree que esta vez la salida de Bernardo Silva vaya a postergarse una temporada más; eso sí, su marcha no será como la del jugador alemán del Madrid, ya que el sí seguirá en la élite, pero no en el City. Es verdad que lleva tiempo avisando de esta posibilidad, pero no por ello le genera pocos problemas al míster de Sampedor.

Con seis títulos de Premier League a sus espaldas y una Champions League, Silva lo ha ganado todo con el conjunto skyblue y por ello y porque necesita y quiere un cambio de aires, se irá en junio. El club, según codifica el mass media citado, lo acepta y le pone precio, que es menor que el referido en el pasado verano: de los 85 millones de euros en que se cifraba su venta en el pasado mercado estival, este verano esa cantidad pasa a ser de 58M.

Posibilidades

Con ello, ya hay destinos que le pueden cuadrar al luso. Uno, el deseado por él y el club en cuestión es el Barça, pero se antoja complicado que los culés lleguen a esos guarismos. También ha estado normalmente tras su pista el Paris Saint-Germain, al que el proyecto de Luis Enrique puede atraer. Arabia Saudí es otra opción, como el Benfica, donde Silva ha dicho que algún día quiere regresar. “Nunca he ocultado que algún día quiero volver, así que claro que quiero. Ahora, veremos con el tiempo qué es posible y no vale la pena hablar de esto todo el tiempo, porque la gente se cansa… A ver”, le dijo A Bola al respecto.