Arteta frustra el plan del Real Madrid para reemplazar a Benzema: duro revés para Florentino

Como ya os contamos hace unos días en Don Balón, el Real Madrid ha empezado a rastrear el mercado de fichajes por si fuera necesario incorporar a un nuevo delantero centro que pueda competir con Karim Benzema por el puesto y, a largo plazo, le pueda reemplazar hasta que Endrick consiga asentarse en el fútbol europeo. En este contexto, uno de los nombres que tiene Florentino Pérez sobre la mesa es el de Folarin Balogun, una de las grandes revelaciones de la Ligue 1 gracias a sus 14 goles anotados en 18 titularidades con el Stade Reims.

Sin embargo, para acometer su fichaje los españoles no lo tendrán nada fácil, ya que el futbolista es propiedad del Arsenal y, según informa el rotativo británico The Sun, Mikel Arteta, en consenso con los directivos gunners, habría decidido poner en venta a Balogun, aunque con la única condición de no reforzar a sus posibles rivales en Champions League la próxima temporada, entre los que, evidentemente, se encuentra el Real Madrid.

Y, en este sentido, uno de los equipos favoritos para hacerse con los servicios de Balogun en el próximo mercado de fichajes veraniego sería el AC Milan, que necesita rejuvenecer la punta de su ataque, donde Pioli únicamente cuenta con Olivier Giroud (36 años de edad) y Zlatan Ibrahimović (41) como piezas fiables (cabe recordar que Origi, de 27 años, llegó a coste cero el pasado verano procedente del Liverpool FC, pero con apenas 570 minutos disputados no ha convencido en San Siro).

Así las cosas, el Arsenal podría encontrar en el AC Milan a un equipo que pueda pagar un buen traspaso por Balogun y que, de paso, no sea uno de los principales favoritos para ganar la siguiente edición de la UEFA Champions League en la que, salvo sorpresa, estarán los chicos de Mikel Arteta como representantes de la Premier League y, por lo tanto, uno de los candidatos a levantar la orejona. Sea como sea, desde la perspectiva de los nerazzurri, resulta innegable que la incorporación de Balogun serían grandes noticias, ya que añadirían a sus filas a un delantero joven (apenas tiene 21 años de edad), con mucho gol y muy buenas cualidades físicas.