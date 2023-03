Bin Salmán se adelanta a Real Madrid, Chelsea y PSG por el heredero de CR7 que cuesta 90M

El porvenir de Rafael Leão apuntar a ser una de las grandes incógnitas que nos deparará el próximo mercado de fichajes veraniego. Con contrato vigente con el AC Milan hasta junio del próximo año y protagonista de grandes actuaciones en lo que va de temporada, con 10 goles y 6 asistencias, el futbolista portugués se ha convertido en un fichaje deseado por varios de los clubes más grandes de Europa, entre los que Real Madrid, Chelsea y Paris Saint-Germain eran los mejor posicionados, si más no hasta la fecha.

En este sentido, según informa el periodista de RAI, Ciro Venerato, es el Newcastle United de Bin Salmán el club que está en estos momentos en cabeza para hacerse con los servicios de Rafael Leão que, a cada día que pasa, se aleja más de llegar a un acuerdo con el AC Milan. De hecho, la situación entre ambas partes podría estar cerca de llegar a un punto de no retorno por una falta de acuerdo que ha generado inestabilidad en el propio vestuario rossonero, tal y como quedó demostrado tras las declaraciones de Zlatan Ibrahimović en las que acusó al portugués de no ayudar al club: “Me bajé el sueldo por Leão, juego gratis. ¿También quiere la casa?”, afirmó.

Es por ello por lo que, consciente de la incómoda situación que atraviesa el atacante en el AC Milan, el agente del futbolista, según la información de la fuente citada, ha estado ofreciendo a Leão, en los últimos días, a varios de los clubes más grandes de Europa, entre los que el Newcastle United de Bin Salmán, como comentamos, es el que más interés ha mostrado en poder incorporar al luso para reforzar la plantilla de Eddie Howe de cara a la próxima temporada, en la que, si las cosas siguen igual en la Premier League, las urracas regresarán a la Champions League (actualmente están a cuatro puntos de la cuarta posición, pero con dos partidos menos).

Sea como sea, lo cierto es que cualquier club que se quiera hacer con los servicios de Leão tendrá que acometer un gran esfuerzo económico, ya que, según la fuente citada, el AC Milan no aceptará una oferta inferior a 90 millones de euros. Una cifra quizás un tanto desorbitada que le podría alejar de Real Madrid y Paris Saint-Germain, pero que no sería problema alguna ni para Newcastle United ni para Chelsea que si por algo se han caracterizado esta última temporada es por tener un gran potencial económico.