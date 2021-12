Bin Salmán ultima flecos por el primer fichaje: ni Icardi, ni Coutinho

El mercado invernal cada vez está más próximo y, aunque muchos equipos tengan deberes por hacer antes de centrarse en la ventana de transferencias, algunos de ellos están pendientes de la evolución de algunos jugadores para tratar de realizar incorporaciones en el mes de enero. En este sentido, Mohamed Bin Salman está llamado a ser uno de los protagonistas de la contienda de traspasos ya que el nuevo mandatario del Newcastle lleva varios meses fijando objetivos de alto calibre en Europa para empezar a componer un vestuario de ensueño en St’ James Park.

Futbolistas como Philippe Coutinho, Mauri Icardi, Alexandre Lacazette e incluso Eden Hazard han pasado por la agenda del mandamás catarí en los últimos meses, pero la situación deportiva que atraviesa la entidad blanquinegra supone una gran traba para poder cerrar fichajes de semejante calibre: actualmente Las Urracas ocupan la última posición en la Premier League.

Eso sí, aunque Bin Salmán haya recibido ciertas reticencias de estos jugadores para incorporarse al Newcastle en enero, hay uno que podría certificar su llegada al club en los primeros días del mercado invernal: Aaron Ramsey. El actual centrocampista de la Juventus lleva siendo un quebradero de cabeza en Turín desde que aterrizó en la Vecchia Signora en 2019 y en ningún momento ha logrado cumplir con las expectativas marcadas tras su fichaje y las lesiones le han impedido coger la regularidad deseada y la alta competencia existente en los últimos cursos han dificultado enormemente su titularidad indiscutible en el equipo.

La situación con Allegri apenas ha cambiado y en los últimos meses, entre percances musculaes y decisiones del técnico, Ramsey solamente ha intervenido a pinceladas en la Juventus. Ya el verano pasado sonó con fuerza para salir del club, pero finalmente el jugador permaneció en el conjunto bianconero en busca de un éxito que no parece que vaya a encontrar en territorio italiano.

Es por eso que, a pesar de tener contrato hasta 2023 en Turín, Bin Salmán quiere aprovechar la mala dinámica que está atravesando el futbolista galés para firmar su regreso a la Premier League, aunque esta vez no lo haría al Arsenal si no al Newcastle, según ha afirmado Daily Star recientemente: el traspaso acarreará un desembolso que rondará los 15 millones y el OK de ambas partes implicadas es inminente.