Varapalo anticipado para Guardiola y Klopp: la Premier aleja otro '9'

La lucha por reforzarse en enero con jugadores que podrían ser de utilidad en el tramo decisivo del curso está precipitando que los mayores colosos de Europa estén tanteando varios nombres como posibles incorporaciones en el mercado invernal. No obstante, aunque Manchester City y Liverpool son dos de los equipos que mejores condiciones económicas tienen para realizar traspasos, algunos de sus rivales de la competición inglesa parecen estar dispuestos a truncar sus deseos continuamente. El verano pasado fue el Tottenham el que privó a Harry Kane de llegar al Etihad Stadium, el Arsenal parece tener encarrilada la adquisición de Dusan Vlahovic y ahora, una de las últimas revelaciones de la liga está a punto de protagonizar otro chasco para Pep Guardiola y Jürgen Klopp: Hee-chan Hwang.

El delantero del Wolverhampton se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League por su excepcional rendimiento esta temporada y esas prestaciones ha conllevado que Liverpool y City estén valorando seriamente su fichaje en el mercado invernal. No obstante, según ha informado Mirror en las últimas horas, el delantero coreano de 25 años tendrá muchas trabas para cambiar de aires ya que el conjunto amarillo planea ejecutar su opción de compra de forma inminente dado que los derechos del jugador pertenecen al Leipzig.

Hee-chan Hwang llegó hace solamente unos meses a la Premier en calidad de préstamo y poco tardó en dejar constancia de la gran cantidad de recursos ofensivos que atesora y, sobre todo, de la gran facilidad goleadora que tiene. Eso sí, a pesar de pelear sus minutos con Raúl Jiménez, uno de los mejores delanteros de la categoría, el ariete asiático ya ha firmado 4 goles en los 8 partidos en los que ha intervenido esta campaña en la competición doméstica, un registro que está contribuyendo a día de hoy a que los Wolves estén asomándose a los puestos europeos.

Por ende, las dificultades que está encontrando el Manchetser City de cara a puerta esta temporada, sobre todo porque Gabriel Jesus no está haciendo frente a las expectativas anotadoras depositadas en él, ha conllevado que Guardiola esté dispuesto a hacer un hueco en sus filas al internacional surcoreano en enero, pero los últimos reportes no apuntan en esa dirección ya que el jugador es uno de los efectivos más en forma del conjunto dirigido por Bruno Lage y el técnico luso está convencido de no desprenderse de él en invierno dado que su baja podría dificultar enormemente el objetivo europeo.

Por su parte, aunque el Liverpool sí que está encontrando más facilidades de cara a puerta en estos primeros meses de la campaña, las posibles salidas de Mohamed Salah o Roberto Firmino el próximo verano ha conllevado que Klopp esté agitando el mercado en busca de posibles refuerzos para poder subsanar alguna de esas posibles fugas de Anfield, aunque todo hace indicar que deberá mirar hacia otro lado para poder cumplir con su meta.