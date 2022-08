‘Bofetón’ de Klopp a Ancelotti: se carga el plan del Madrid con Modric

Las cosas no han empezado como el Liverpool hubiese deseado en la recién estrenada Premier League. Klopp, por su parte, sigue manteniendo su hambre intacta y así lo demuestra en cada partido desgañitándose desde el banquillo. El equipo ha sufrido algunas modificaciones y pese a que la idea de jugar al ataque es clara, hay algunas cosas que se deben maquillar en Anfield para que no decaiga la evolución que los ‘reds’ han experimentado en estos últimos años. Es por eso que el técnico alemán, no sale de su obsesión por firmar a Bellingham, según apunta el ‘Daily Mirror’, mediocentro inglés del Borussia Dortmund que entra en los planes de Ancelotti como relevo de Modric en no mucho tiempo.

El motivo que ha acentuado ese interés por la joven perla de la Bundesliga no es otro que el preocupante rendimiento de Naby Keita, que llegó al Liverpool en 2018 por 60 millones y que no ha terminado de ser el jugador que maravilló en el Salzburgo. Eso, unido a que termina contrato el año que viene hacen que en Anfield se vea como prioridad encontrarle un destino que le permita sacar tajada, aunque no se descarta dejarlo ir gratis con tal de que Bellingham pueda ser jugador ‘red’ en 2023.

Así las cosas, el Real Madrid está muy pendiente de un movimiento que influiría de lleno en la hoja de ruta que se ha compuesto para, llegado el momento, dar un soplo de aire fresco a la plantilla. El centro del campo es uno de los puntos fuertes del equipo, sin embargo los años no perdonan a unos Casemiro, Kroos y Modric, que tarde o temprano tendrán que ser sucedidos por alguien que le de esa plenitud física al conjunto de Ancelotti. Y decimos física porque en cuanto a técnica y visión de juego pocos se pueden poner al lado de estos superclase que lo han ganado todo con el club.

Un pulso que el Liverpool espera que se decante de su lado, en ese pique que mantiene con el Real Madrid después de que éste le arrebatase la última Liga de Campeones en París.