Bombazo: CR7 olvida la Champions y Ronaldo Nazario le marca el camino

Nadie se atreve a vaticinar como terminará el culebrón que está provocando este verano el caso de Cristiano. Si bien parecía claro que el astro portugués no continuaría en el Manchester United, son ya dos las semanas que lleva entrenando con el equipo a las órdenes de Ten Hag. Sin embargo, los últimos acontecimientos entre el técnico holandés y la estrella de Old Trafford, hacen presagiar que esta última tiene los días contados en los ‘red devils’. El ex del Ajax calificó de ‘inaceptable’ el comportamiento del luso al abandonar el ‘teatro de los sueños’ en el encuentro frente el Rayo Vallecano en el descanso del mismo. Algo a lo que hay que unir que el entrenador no le ve en condiciones físicas de empezar como titular ante el inminente comienzo de la liga inglesa.



En ésas se ha colado desde Brasil un rumor que de llegar a hacerse realidad supondría un bombazo futbolístico a nivel mundial. La posibilidad de que Cristiano Ronaldo recale en el Corinthians emulando así la figura de Ronaldo Nazario al final de su carrera. Así lo dejó caer el presidente de la entidad brasileña, Duilio Monteiro Alves en una entrevista reciente en ‘Ulisesscast’: “Es verdad, sueño a lo grande. En el futbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians. ¿Es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos pero lo estamos vigilando. Imagínate que de repente quiere jugar en Brasil”, sorprendió.



Lo cierto es que en el mundo del fútbol todo es posible, y ante la opción de que Cristiano Ronaldo se quede finalmente sin jugar la Champions, todo puede ocurrir con respecto al destino final del ‘crack’ de Madeira.



Nadie esperaba que a estas alturas del verano el portugués se encontrara en esta situación. Varios fueron los equipos a los que ha estado vinculado CR7, entre los que han sobresalido el Chelsea, el Bayern de Münich, o incluso el Atlético de Madrid, que ya se encargó de desmentir que ciertos rumores fueran reales. Una situación que trae de cabeza al mundo del fútbol en medio de la obsesión del ex campeón madridista por seguir haciendo frente a Messi en todo tipo de estadísticas.