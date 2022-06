Bombazo: Ronaldo hace hueco a Asensio y Dembélé paga las consecuencias

Con el fichaje de Antonio Rüdiger ya cerrado y con Aurélien Tchouameni muy cerca de dar el “sí” definitivo a Florentino Pérez, el Real Madrid se ha llevado en las últimas horas una grata sorpresa en el capítulo de salidas. Según ha transmitido El Chiringuito, el Manchester United está dispuesto a hacer un hueco en sus filas a Marco Asensio, jugador que ha generado un mar de dudas con su rendimiento en la última temporada y que está situado a día de hoy en la lista de transferibles del conjunto merengue.

Es cierto que el balear ha registrado su mejor curso anotador finalizando la contienda con 12 goles en su casillero particular, pero las sensaciones que ha dejado sobre el terreno de juego no han terminado de ser convincentes. Ya en los últimos meses de la campaña Rodrygo Goes le ha ganado claramente la partida en el extremo derecho del equipo y, con jugadores de primera talla mundial como Sterling o Gnabry en la órbita del club, el protagonismo de Asensio en la 22/23 podría derrumbarse de forma estrepitosa.

Es por eso que el Real Madrid, tras un exhaustivo trabajo, ha encontrado un destino que está dispuesto a acoger el internacional español. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Jadon Sancho son los líderes de un proyecto que tratará de devolver a los red devils el prestigio perdido y, tras confirmar las salidas de Paul Pogba, Jesse Lingard o Juan Mata, tres jugadores de ataque, Asensio es el primer elegido para recomponer la parcela ofensiva.

Consecuencias fatales en Can Barça

Esto no solo conlleva que el Real Madrid esté muy cerca de cerra la venta del talentoso futbolista zurdo de 26 años, quien acaba contrato en 2023 con la estructura blanca, sino que los efectos trascienden mucho más de lo aparente y, aunque pueda sonar contraproducente, en el Barça se encuentra el gran damnificado por ello: Ousmane Dembélé.

El francés finaliza contrato y el United es uno de los clubs que se habían postulado como posibles destinos para el futbolista. No obstante, este viraje de 180º que ha situado a Asensio como una de las prioridades para la próxima campaña cierra esta puerta al galo, quien pagará las consecuencias de esta declaración de intenciones del cuadro inglés.