Brutal rajada de un ex del Manchester United: De Jong, sueño imposible

El centrocampista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, resiste todas y cada una de las intentonas azulgranas para que abandone el equipo. El neerlandés se resiste a dejar la Ciudad Condal, plenamente aclimatado. La venta del internacional con la oranje llenaría las arcas del Barça, a la par que liberaría espacio salarial. El conjunto dirigido por Xavi Hernández necesita dar salida a varios jugadores, o bien rebajar las fichas más altas con tal de poder inscribir a todos los futbolistas.

Con esto, el inmovilismo de Frenkie en Can Barça empuja a la directiva encabezada por Joan Laporta a nuevos malabares financieros. Si bien en las últimas semanas han trascendido las negociaciones del Chelsea con el club azulgrana por el neerlandés, el Manchester United había llegado a un acuerdo con los catalanes. Fabrizio Romano desvelaba una entente que ascendía a los 85 millones de euros, un trato redondo para los barcelonistas. No obstante, el jugador de 25 años dinamitó los planes azulgranas con su negativa a salir.

Frenkie, sueño imposible

Erik ten Hag, ex entrenador de Frenkie en el Manchester United, todavía suspira por fichar al neerlandés como incorporación estrella del verano. Sin embargo, esto no ocurrirá, salvo un cambio radical de opinión del centrocampista. La desesperación se apodera del Manchester United tras las dos primeras derrotas en la Premier League, y la necesidad acuciante de fichajes.

Después de la abultada derrota ante el Brentford en la liga por 4-0, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las voces más autorizadas en Old Trafford, la leyenda Rio Ferdinand, ha dado su opinión sobre el culebrón. El zaguero ya retirado ha atizado a su ex equipo por alargar hasta la agonía su insistencia por De Jong: “Casi nos estamos prostituyendo por Frenkie. Durante tres meses han ido detrás de él rogándole. Él miraba y decía: ‘No es para mí’. Y nosotros seguíamos ahí rogando”, ha declarado en su canal de Youtube la leyenda del United.

Las urgencias del United

A pesar de la dureza de sus palabras, Ferdinand ha querido exculpar a Erik ten Hag de la preocupante situación de los mancunianos: “No lo siento por los jugadores, lo siento por ten Hag. Le han traído con falsas promesas. Venía con la expectativa de nuevos fichajes. Los jugadores no tienen el nivel requerido, así de simple”, ha seguido con la rajada el otrora zaguero del United.

Lo cierto es que los ‘Diablos Rojos’ solamente han incorporado a tres futbolistas en el presente mercado veraniego. Lisandro Martínez siguió el camino de ten Hag rumbo a Inglaterra por 57 millones de euros. Christian Eriksen, otro ex del Ajax, firmó libre con el United. Por último, el joven Tyrell Malacia también cambió Países Bajos por las Islas británicas, previo pago de 15 kilos al Feyenoord. En el capítulo de futuribles, el diario inglés The Telegraph apunta a un ofrecimiento del agente de Milinkovic-Savic al United. Paralelamente, Fabrizio Romano informa sobre las negociaciones del conjunto mancuniano con Adrien Rabiot. En cualquier caso, el equipo entrenado por Erik ten Hag, fuera de la Champions League, necesita refuerzos urgentemente.