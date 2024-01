Casemiro y Varane seguirán su ejemplo: motín a lo Mbappé, como Mariano y Hazard pero costó 60M

Desde que llegara en 2015 al Teatro de los suelos, Anthony Martial ha sido un futbolista de rachas y desde hace un tiempo a esta parte, un jugador muy residual. Pero no lo es ni su sueldo ni su contrato, que al menos ha de sufrir un tiempo más el United toda vez que el jugador francés se niega a salir en esta ventana de fichajes invernal, donde los reds devils querían al menos colocarle en calidad de cedido.

Malas experiencias y resultado negativo

Ni es sencillo ni muchas veces productivo llegar a un club que lleva meses de carrera (lo sabe el galo de su experiencia en Sevilla) por eso Martial, al que los diablos rojos quieren vender o en su defecto ceder, se niega a salir de Old Trafford en este mercado invernal y quiere culminar su contrato, que vence en junio de 2024 (aunque tiene una opción de ampliarlo una temporada más), para buscarse él, como desea hacer su compatriota Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, cuál puede ser su mejor destino.

Lógicamente el problema en el club inglés reside en que esta vía le condena a no tener hueco en la plantilla, pagar su salario y sobre todo no obtener ningún beneficio con él, ya que no reducirá los pagos mensuales ni sacará tajada de una hipotética venta. Sky Sports es quien ha sacado a la luz que la rebelión de Martial es total, no piensa salir y ya ha rechazado ofertas tentadoras como las de Olympique de Marsella y Fenerbahce.

Esta iniciativa recuerda a la citada del 7 del PSG, pero también a la misma tesitura que tuvo ante sí el Real Madrid con Mariano, que no contó ni para Zidane ni para Ancelotti y aún así decidió quedarse, o incluso Eden Hazard, al que el Madrid pretendió ceder pero a lo que se negó el belga.