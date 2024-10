Como Lamine Yamal y Endrick: 16 años y es el talento que firmaría el City para ser el nuevo Haaland

Si hay algo que define esta nueva era en el fútbol, es la precocidad con la que las grandes estrellas son capaces de llegar a la cúspide del fútbol mundial. Buenos ejemplos de ello son Lamine Yamal o Endrick, que siendo adolescentes ya se han consagrado como dos de los mejores del planeta en su puesto. Un objetivo que también persigue Michael Noonan, que con apenas 16 años está muy cerca de ser el último gran refuerzo del Manchester City, que ve en el delantero irlandés a un crack de mucho futuro.

🚨🔵 EXCL: Manchester City advance in talks to sign 16 year old talented striker Michael Noonan from St Patricks.



Irish striker part of U17 national team is considered a talent for the future as Man City Academy keep tracking young gems for long term.



🇮🇪 Noonan wants the move. pic.twitter.com/bbGdIZwHsp