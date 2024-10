La riña entre Haaland y Gabriel tiene un nuevo capítulo: el noruego no puede con su ego y arremetió

Erling Haaland se unió a su combinado nacional de Noruega y los goles no faltaron en su actuación que terminó en victoria para los suyos. Pero hace semanas el delantero pasó un momento tenso jugando con camiseta de Manchester City contra su similar de Arsenal. El cotejo tuvo de todo, desde fricción constante entre Haaland con los defensas Saliba y Magalhaes, hasta que terminó en un empate. Sin embargo, el atacante tuvo un roce serio con el zaguero brasileño.

En ese partido, Haaland había tirado el balón a la humanidad de Gabriel, cosa que enfureció al 'gunner' y de esa manera se armó un conato de bronca que no pasó a mayores, pero que sí tuvo un episodio aparte con los futbolistas mencionados. El sudamericano, por su parte, había mencionado que no sintió la presencia del nórdico, a lo que el ex Dortmund respondió con el gesto de no arrepentimiento sobre su acción. No obstante, tras su partido con su selección volvió a hablar del tema, pero esta vez con un cambio significativo.

Llegó el tanto de Stones en el minuto 98 y el Emirates Stadium quedó silenciado, pero no quedó ahí. Haaland le tiró el balón en la cabeza de Gabriel cuando este se estaba lamentando. El árbitro tuvo que intervenir para que la riña no pase a mayores, pero de todas maneras siguieron con indirectas fuera del campo, tanta el brasileño como el noruego.

Tras el partido con Noruega, Haaland se dio el tiempo para charlar con ‘Sky Sports’ acerca del cruce que tuvo con Gabriel hace semanas. El autor de dos tantos fue frío al responder sobre el pleito y dio a entender que no se arrepiente sobre su acción de tirarle el balón. “En ese partido sucedieron cosas en el calor del momento. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Así es”, exclamó.

"I don't regret much in life"



Manchester City's Erling Haaland says he has no regrets about throwing a ball at the head of Arsenal's Gabriel during the draw with Arsenal. pic.twitter.com/ATXJV6ejR8