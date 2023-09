Dinamita con Ten Hag en el United que deja atónitos a Cristiano, Casemiro y Varane, es lapidario

No lo ha tenido fácil Erik ten Hag desde que se hizo cargo del Manchester United la temporada pasada, equipo, los red devils, que acabaron la campaña 22/23 con un título, terceros en la Premier League y en el buen camino, no sin un ingente gasto en el mercado, de recuperar el prestigio perdido desde que se fuera Alex Ferguson. Y esta temporada no es una excepción en esos contratiempos, por eso sorprende la fulminante, casi lapidaria, decisión de su club con su persona y que, en mayor o menor modo, afecta a Cristiano Ronaldo, Casemiro y Raphael Varane.

De CR7 a Sancho

Uno de los grandes y graves problemas que tuvo el Manchester United en la pasada campaña fue Cristiano Ronaldo, un enemigo declarado del neerlandés casi desde el comienzo de la andadura del míster en la escuadra del norte del país inglés, de ahí que se fuera de muy malos modos tras ser apartado en lo deportivo por el preparador. Pero ha habido más incendios, muchos de ellos en esta campaña y sin embargo el club cierra filas con su persona y fustiga con su decisión a todos los que a él se han enfrentado.

Y esto incluye a gran parte de la plantilla que, al parecer, se había puesto en su contra por apartar del equipo a Jadon Sancho por graves faltas disciplinarias. Pues bien, como decimos, advierte 90 min que en el United no solo piensan ratificar al entrenador, sino que quieren renovarlo. Recordemos que el entrenador posee contrato en vigor hasta 2025, por lo que una mejora, si no es económica, pasaría por extender la duración del mismo; es decir, si tenía disidentes, estos salen escaldados por la decisión de la cúpula de los diablos rojos.

Y, como no, el trabajo del entrenador y el refrendo a este por parte de su club afecta de forma lejana a CR7 y más cercanamente a Casemiro y Raphael Varane, actuales jugadores determinantes en la disciplina inglesa.

Así, pese al futbolista del Al Nassr, Harry Maguire, Jadon Sancho o Antony, Ten Hag prevalece y lo hará por mucho tiempo.