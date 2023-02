Conmoción en la Premier League: ruptura entre Klopp y el Liverpool, el Real Madrid es clave

Jürgen Klopp ha sido durante años y junto a Pep Guadiola el técnico más exitoso, carismático y cotizado del planeta, y aún hoy lo siegue siendo, pero ni siquiera a los más importantes, a los más grandes, les evita el desprestigio o la sombra de la sospecha cuando los malos resultados aparecen y se perpetúan. Por eso y por la tensión que por ellos vive el Liverpool, colocan a Klopp en el alambre, siendo el Real Madrid doblemente clave en el futuro del míster.

Viene ya de lejos la crisis deportiva del Liverpool, esa en la que la prensa entra cada vez más a matar, en muchos casos analizando los defectos de planificación, también las lesiones, pero sobre todo los planteamientos de los partidos. Y eso ha molestado al míster alemán, que se ha enfrentado con ciertos periodistas, los cuales, como Richard Keys, le sitúan con un pie fuera de Anfield.

El periodista ha afirmado tras la polémica de Klopp con otro compañero, James Pearce de The Athletic, que “supongo que Klopp se irá. No ahora, pero si el Real Madrid los elimina de la Champions creo que se irá. El Liverpool está lejos, es una sombra de lo que alguna vez fue. La caída es responsabilidad de Klopp”, advertía Keys. Y no es cosa sola de este informador, hay quien apunta a la eliminatoria ante el Madrid como clave por ser el único asidero ya del Liverpool en la 22/23, pero también porque se especula con la opción de que puede ser el recambio de Carlo Ancelotti en la 23/24.

De alguna forma, como ven, Klopp y el Madrid están conectados. El germano ha perdido dos finales de la Champions League ante el conjunto español y ahora estos pueden ser de nuevo su verdugo en octavos de final tras una temporada desastrosa de los reds, que ya no llegarán a puestos de Liga de Campeones desde la Premier; es decir, como decimos, solo les queda esa vía. Además, el desgaste del entrenador y la desconfianza de la directiva son asuntos notorios y pese a tener contrato en vigor todo hace indicar que se irá en junio; si eso ocurriera y Ancelotti fuera cesado, el Madrid miraría esa vía. Las dudas actuales de Klopp van encajando y, curiosamente, todos sus caminos conducen a la dirección: el Real Madrid.