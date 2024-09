Costó 60 M y brilló junto a Ney y Vini en Brasil: ahora está lejos de la Premier: su DT lo margina

Tottenham Spurs está teniendo un flojo inicio de temporada y los fanáticos explotaron contra el equipo después de la derrota ante Arsenal en el derby de Londres. En ese marco, el técnico Ange Postecoglou pide paciencia para sacar la situación adelante aunque ya dejó en claro que en esta etapa del año no contará con una de sus figuras: Richarlison.

El futbolista todavía no encuentra su mejor forma física y el DT de los Spurs decidió marginarlo del primer equipo hasta que esté al 100%. En lo que va de la Premier League, apenas jugó 25 minutos en dos encuentros. Muy poco para un jugador de quien se espera mucho más.

En conferencia de prensa, el técnico greco-australiano fue consultado por la situación del delantero de la Selección de Brasil y fue tajante: “Richarlison está muy lejos. Aún no está cerca de volver. Es mejor que no preguntéis por él hasta que os dé una actualización porque no está con el primer equipo”.

Extended version of the Tottenham injury update from Big Ange Postecoglou, also covering Richarlison’s absence:#THFC #COYS 🤍💙❤️‍🩹 #TOTBREpic.twitter.com/TGcqHfyEIw — Football Confidential 🌐 (@footballconfid1) September 20, 2024

El momento más difícil de “Richi”

Al mal momento deportivo que está atravesando Richarlison, se suma que debe enfrentar una demanda legal por parte de un ex asistente personal.

Según informó el diario británico The Sun, el empleado lo denunció por despido “injusto y maltrato”.

Se trata de Reginaldo Pereira, un hombre de 60 años, que asegura que acompañó al delantero desde sus inicios en Brasil hasta ser traspasado al fútbol inglés.

De acuerdo con la presentación, Pereira declaró que lo tuvieron trabajando en negro, pagaba su sueldo de casi 600 euros y nunca le permitió tomarse vacaciones. “Tuvo que afrontar largas horas de trabajo, exigencias excesivas, abuso verbal, especialmente por parte de Antonio Marcos de Andrade, el padre de Richarlison”, explicó en su denuncia.

En tanto, una fuente que dialogó con The Sun apuntó que la presunta víctima “siente como si lo hubieran usado como un matón, que trabajaba día y noche, y luego lo abandonaron injustamente”.

Por su parte, los abogados del futbolista de los Spurs negaron todo tipo de acusaciones y agregaron: “No haremos más comentarios con respecto a estos procedimientos”.