Escándalo en Tottenham: tras derrota con Arsenal, el mimado de Postecoglou apunta contra el club

Cristian “Cuti” Romero fue uno de los más criticados por los hinchas de los Spurs tras la derrota en el clásico de Londres ante el Arsenal. El argentino campeón del mundo en Qatar 2022 perdió la marca en la pelota parada que Gabriel Magalhães conectó de cabeza para anotar en 1-0 para los de Mikel Arteta.

En medio de las críticas por la derrota, el futbolista de Belgrano de Córdoba retuiteó una observación del periodista argentino Gastón Edul sobre el regreso de Romero a Londres tras las Eliminatorias Sudamericanas.

En su posteo, Edul apuntó contra la dirigencia de los Spurs por la mala gestión en los detalles relacionados con la logística del plantel. “Fue el único club de la Premier League que recuperó a sus jugadores de su propia selección nacional por sus propios medios y sin su propia logística, como decidieron sus dirigentes. Le dio ventaja porque sus jugadores llegaron con menos descanso que el resto: Cuti Romero jugó con un cuadro febril”, explicó el periodista.

El defensor compartió esa reflexión en sus redes sociales pero rápidamente la borró. Sin embargo, algunos hinchas le hicieron captura de pantalla por lo que ya era tarde.

Romero expresó su tristeza por la derrota ante Arsenal en condición de local y le pidió a los hinchas seguir todos juntos pese a este mal arranque de temporada.

“Duele perder un derbi, pero no tengo dudas que daremos vuelta este mal arranque de temporada. Estemos todos juntos @SpursOfficial, también en este momento. Gracias a todos los fans por siempre apoyarnos“, posteó.

El exdefensor del Liverpool y la Selección de Inglaterra, Jamie Carragher, utilizó sus redes sociales para criticar duramente a Romero. “El comienzo de temporada de Romero ha sido muy pobre”, afirmó.

Romero’s start to the season has been very poor!