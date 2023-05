Casemiro y Haaland ni los han visto: escándalo en Mánchester, 136M y dicen adiós a Bellingham

Vale que el Manchester City juega como los ángeles y que hay un mérito enorme en lo que ha hecho Erik ten Hag con el Manchester United, como es devolverle al camino de intentar ser grande de nuevo, sin embargo, lo cierto es que estas virtudes evidentes de los dos técnicos menguan si nos damos cuenta del volumen de gasto de sus equipos, una ingente inversión que representan los dos grandes fracasos de Mánchester, 136M que van a decir adiós a Jude Bellingham sin que Casemiro y Haaland, estrellas en red devils y citizens, respectivamente, apenas los hayan visto sobre el césped.

La Selección, muy complicado para ellos

Harry Maguire y Kalvin Phillips han sido en los últimos tiempos no solo fijos en las convocatorias de los three lions, sino en muchos casos titulares prácticamente indiscutibles, sin embargo, el futuro inmediato de Inglaterra no pasa por ellos, algo que ya ha reconocido su entrenador, un Gareth Southgate que poco menos que les ha restado opciones de volver con el combinado nacional ante los pocos minutos que poseen en United y City.

El futro lo marca Jude Bellingham, objetivo del City y un más que probable fichaje del Real Madrid de cara a la próxima temporada, pero el genial centrocampista inglés no compartirá vestuario en Inglaterra ni con el central ni con el medio, ya que su falta de oportunidades con Ten Hag y Guardiola les quita de las quinielas en próximas convocatorias británicas. Por eso a sendos jugadores se les aconseja salir de Old Trafford y el Etihad Stadium, pero eso es más fácil de decir que de hacer.

En primer lugar, porque tanto United como City no pueden dejar ir a dos jugadores que les costaron una enorme cantidad de dinero, gratis: 87 kilos pagaron los red devils por el zaguero; 49 abonó el City por el medio. Dicho lo cual, ¿quién pagará algo parecido por estos dos jugadores? Nadie. Tampoco sus sueldos ayudan y desde luego no lo hacen sus contratos, hasta 2025 en el caso del jugador del Teatro de los sueños y hasta 2028 firmó el futbolista de los skyblue.

Sí, Ten Hag y sobre todo Guardiola triunfan, pero es que su ensayo error en fichajes está por encima de las posibilidades de casi el resto de la totalidad de equipos; estos dos fracasos lo corroboran, a fe que apenas si los han visto Casemiro y Haaland.