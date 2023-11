CR7, Casemiro y Varane ya no dan crédito: Ten Hag tirará también 95M a la basura junto a Sancho

Si hubiera que representar en una novela la historia del Manchester United en los últimos tiempos esta para sus aficionados estaría dentro de un género muy concreto: el terror. A la multitud de fichajes por precios desorbitados hay que sumar la proporción de estos que en Old Trafford resultan en fracasos y todo ello sin rédito alguno en éxitos o alegrías; el último, una confirmación que deja atónitos, entre otros, a tres ex Real Madrid como CR7, Casemiro y Varane: la estrella apunta a salida en enero junto a Jadon Sancho.

180 millones de euros reducidos a un precio irrisorio

El United no carbura, ha perdido prácticamente todas sus opciones de disputar el título de la Premier League en el primer tercio de temporada y está con un pie fuera de la Champions League en la fase de grupos, todo ello después de haberse gastado solo durante el pasado mercado de fichajes más de 200 millones de euros. Es decir, nada nuevo bajo el sol en Old Trafford, pero ni con esas deja de sorprender que al curioso y lamentable capítulo del desencuentro irreconciliable entre Erik ten Hag y Jadon Sancho, que dará con los huesos del extremo en el mercado de enero a un precio muy por debajo del que los red devils pagaron por él, ahora hay una réplica todavía más dañina.

Y es que, tal y como afirma Metro, el United, por orden de Ten Hag, pone en el mercado invernal, en calidad de transferible, al jugador que, como Sancho, llegó para ser profeta y lo hizo por un precio aún mayor que el ex del Borussia Dortmund. Es decir, Antony, dice el mass media, que le costó en agosto de 2022 al club del norte de Inglaterra nada menos que 95 millones de euros, también es enviado a la ventana invernal por el entrenador red devil.

Es verdad que el míster en sus últimas comparecencias ha respaldado al jugador, pero lo cierto es que, en la práctica el futbolista no ha gozado de minutos ni oportunidades y es algo que viene heredado de la temporada pasada. Es más, entre fuentes de la Premier League se asegura que tanto él como Sancho y Anthony Martial saldrán en enero y todos ellos lo harían por una cantidad infinitamente inferior a la pagada por ellos, lo que, como no, sorprende tanto a los que fueron pero ya no son, como Cristiano Ronaldo, y a miembros ilustres de la actual plantilla, como Casemiro o Raphael Varane.