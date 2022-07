CR7 desesperado: nuevo "no", solo le queda un destino, Mourinho atento

La semana pasada el diario The Athletic publicaba la noticia de que Cristiano Ronaldo no quería seguir la temporada que viene en el Manchester United y que si llegaba una buena oferta por el jugador, por favor, la aceptasen. A raíz de ahí, una larga lista de clubes empezó a llamar a la puerta del astro portugués, pero poco a poco uno a uno han ido cayendo todos y cada uno de ellos quedando a día de hoy tan solo un equipo capaz de cumplir con las exigencias de CR7 y presentar una buena oferta a Los Diablos Rojos: el Nápoles.

El conjunto de Luciano Spaletti, tal y como publicamos en Don Balón, es a día de hoy el club mejor situado para llevarse a Cristiano Ronaldo este verano. Tanto el PSG como el Real Madrid, que sonaron en su momento, han descartado por completo su fichaje, el Chelsea, aunque tiene capacidad económica suficiente y desde Inglaterra aseguran que existe un alto interés en el luso, no parece a día de hoy una opción real para el portugués, ya que, en Old Trafford verían su fichaje por el conjunto londinense como una traición, y la Roma de Mourinho, uno de los más insistentes en su incorporación, no disputa la Champions League.

Por lo que, a día de hoy, tras haber descartado de Múnich su fichaje, según ha declarado el propio Olver Kahn a la revista Kicker:” Por mucho que aprecio a Cristiano Ronaldo como uno de los mejores, una transferencia no encajaría en nuestra filosofía”, relata el exportero del conjunto bávaro, el único equipo que sigue interesado en Cristiano Ronaldo y que cumple con todos los requisitos económicos y deportivos para ficharle es el Nápoles, quien sí juega la Champions League, no como la Roma de Mourinho.

A pesar de ello, la Roma de Mourinho está muy atenta a todo lo que sucede con Cristiano Ronaldo, ya que, si el Nápoles descarta su fichaje, la baza de José Mourinho podría ser determinante para convencer al astro portugués de su fichaje por el conjunto italiano, quien, además puede jugar la baza de Paulo Dybala si acaba convenciendo a ‘La Joya’ de que fiche por el club romano y no por el Inter de Milán.

Dónde acabará jugando la temporada que viene Cristiano Ronaldo es un misterio, pero lo que sí es seguro es que no será en el Manchester United, puesto que, el Daily Express asegura que Cristiano Ronaldo no viajaría con Los Diablos Rojos en su gira por Tailandia y Australia.