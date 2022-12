CR7 no es el único: Ten Hag aparta al delantero, no irá con el United

Ten Hag ha llegado al Manchester United con la firme intención de hacer resurgir de sus cenizas al tres veces campeón de la Champions League y para ello está dispuesto a tomar las decisiones que hagan falta con tal de que los diablos rojos retomen el rumbo. Para ello, ha empezado por enfrentarse a Cristiano Ronaldo hasta tal punto que el club y el jugador han decidido a mitad de temporada separar sus caminos y ahora, otro jugador de la plantilla también ha sido apartado debido a su bajo rendimiento, hablamos de Jadon Sancho.

Ten Hag no está nada contento con el exfutbolista del Borussia Dortmund, algo que su pudo intuir antes del parón provocado por el Mundial, ya que, el atacante inglés no participó en los últimos cinco encuentros del Manchester United, tres de ellos por enfermedad y los otros dos por decisión técnica, lo que le ha costado su puesto en la selección inglesa de Gareth Southgate.

Según apunrta el diario As, el entrenador del Manchester United cree que Jadon Sancho no está rindiendo al nivel que debería y por ello ya ha mantenido más de una conversación con él, obteniendo siempre el mismo resultado, por lo que, Ten Hag ha tomado la decisión de apartarle del equipo y no irá con los diablos rojos de gira por España para la segunda pretemporada del curso.

Duros momentos para Jadon Sancho en el Manchester United. El ex del Borussia Dortmund está llevándose ahora todas las críticas que antes se centraban en Cristiano Ronaldo. Lo cierto es que el ‘caso Sancho’ se intuía desde mucho antes del Mundial de Qatar, pero por aquel entonces la actualidad del club se centraba en la salida de CR7 de Olf Trafford y la entrevista con la que puso fin a su carrera en el conjunto inglés.

Ahora, con CR7 fuera y con el interés de Gakpo encima de la mesa, la actualidad se centra en Jadon Sancho y la gente se pregunta por qué no viaja a España con el resto de sus compañeros, pues bien, ya tenemos respuesta, Ten Hag considera que no está rindiendo a un buen nivel y, de momento, prefiere mantenerle apartado del equipo. Veremos cómo evoluciona el caso.