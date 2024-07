CR7 preparaba un duro golpe a Guardiola, pero la respuesta ‘citizen’ por el brasileño es demoledora

Cuando un equipo tiene un bloque tan sólido como el Manchester City, lo más conveniente es evitar salidas no deseadas. En este sentido, nadie dentro del conjunto citizen quiere perder a Ederson, el portero titular e indiscutible de Pep Guardiola. El brasileño, que ha sido fundamental para el juego que plantea el técnico catalán para el City, ha estado recibiendo cantos de sirena desde Arabia Saudí, donde el Al-Nassr le ha ofrecido cerca de un millón de euros a la semana para convencer a Ederson de cambiar de aires. Hecho que no ha gustado nada al Manchester City.

Ante esta situación, el conjunto dirigido por Pep Guardiola ha puesto sobre la mesa una importante y definitiva oferta de renovación para convencer a Ederson de que no haga las maletas y renueve su contrato con el City y siga defendiendo la portería del Etihad. Sin embargo, como informa The Sun, como ya es costumbre en el conjunto mancuniano, si el jugador decide rechazar la oferta para firmar por el Al-Nassr, no habrá nadie que se lo impida, por mucho que duela en lo deportivo.

Un golpe demoledor al City

La realidad es que encontrar porteros con la capacidad de Ederson para jugar con los pies, es algo realmente difícil. Y es que, más allá de ser hábil y preciso con el esférico. El guardameta paulista cuenta con ese atrevimiento que solo unos pocos privilegiados como Neuer o Ter Stegen tienen en sus genes.

De este modo, en caso de acabar convenciendo a Ederson de dar el paso y fichar por el Al-Nassr, CR7 estaría dando una importante estocada a Guardiola, pues el técnico catalán debería poner muchos esfuerzos en encontrar a ese portero ideal para su proyecto deportivo.

Así pues, Pep Guardiola y el Manchester City ya han hecho el último movimiento para retener a Ederson, se le ha puesto sobre la mesa la opción de renovar su contrato y según la respuesta del arquero brasileño, se asumirá su salida, o bien, guardiola podrá mantener a un portero único en el mundo como lo es el brasileño.