Pep Guardiola recibe la fatídica noticia: por Erling Haaland el crack argentino quiere dejar el City

Desde que el Manchester City fue capaz de cerrar el fichaje de Julián Álvarez se olía que, en un momento u otro iba a estallar el conflicto por la titularidad como nueve del conjunto citizen. Pues, pese a que hasta ahora no ha habido un solo problema, la convivencia de Julián Álvarez y Erling Haaland en un mismo equipo era algo que iba a caer por su propio peso y así lo ha acabado haciendo.

Y es que, según informan desde el Chiringuito, el delantero argentino habría pedido a Pep Guardiola y al Manchester City la posibilidad de dejar el club en este mismo mercado de invierno para poder dar ese paso adelante que lo consagre como un jugador de primer nivel en el fútbol europeo. Pues, si no sale de la alargada sombra de Erling Haaland, será imposible que alcance dicho objetivo.

Precio definido… y un destino muy probable

Ante esta situación, si nada cambia dentro de la forma de trabajar de Pep Guardiola, el City no podrá una sola pega a la salida de su jugador siempre y cuando traiga consigo una oferta de unos 81 millones de euros, cifra que también ha desvelado el citado medio y que garantizaría la libertad de Julián Álvarez.

Por otro lado, es el PSG el equipo que, por ahora, mayor interés ha mostrado en hacer semejante esfuerzo económico por la Araña. Y es que, con el adiós de Kylian Mbappé, el argentino se presenta como una opción ideal de cara a reforzar la capacidad goleadora perdida en París, donde el gol siempre orbitaba alrededor de un Mbappé que ahora ha dejado un hueco enorme que Julián Álvarez puede ayudar a cubrir.

Una carrera marcada por Haaland

Como apuntábamos, el principal motivo de la decisión del argentino, que ha dicho basta a ser el subalterno de Erling Haaland. Un rol que, por deslucido que sea, le sirvió para sumar 19 goles y 13 asistencias a lo largo de la temporada pasada. Unas cifras impresionantes para un jugador que no es indiscutible para Pep Guardiola, aunque por rendimiento debería ser intocable en el once, si no fuera por la inevitable presencia de Erling Haaland.