Laporte, Cancelo y Ferran corrieron la misma suerte: Guardiola fulminará al mayor fichaje de siempre

El Manchester City con Pep Guardiola ha alcanzado las más altas cotas del club en toda su historia, algunas casi impensables hace apenas una década tanto en la Premier League como en Europa, sin embargo tener al entrenador de Sampedor conlleva justamente eso, la máxima exigencia, lo que incluye tener la mayor presión posible sobre un vestuario y eso, a su vez, requiere un compromiso y profesionalidad superlativa, que es justo lo que puede acabar por matar al mayor fichaje de siempre durante este mercado de fichajes veraniego, tal y como sucedió con Aymeric Laporte, João Cancelo o Ferran Torres.

De las celebraciones a su falta de minutos

Ya le sucedió a un Phil Foden, más joven y ligado a la idiosincrasia de los skyblue, con Guardiola la pérdida de minutos y protagonismo llega cuando uno baja algo los brazos y tras la conquista de todos los títulos internacionales por parte del City hace una campaña, a Grealish se le relacionó más con las celebraciones que con el rendimiento sobre el césped, algo que ha penalizado con dureza Guardiola esta última campaña.

Y esa es la razón de que el míster catalán quiera venderlo, recuperar la inversión y buscar nuevos talentos para una posición en la que Jeremy Doku oposita a la titularidad. Afirma el diario Football Insider que el club no solo piensa en venderlo, sino que prevé recuperar la inversión realizada en el ex del Aston Villa, que recordemos le costó al City algo más de 117 millones de euros.

No se aclara cómo va a lograr esto último el City, pero lo que sí se pone en relieve es la intención de desprenderse del que fue el mayor fichaje de la historia del club solo un par de temporadas después de incorporarlo a la plantilla. Recordemos que esta temporada no solo ha sido mala para Grealish en lo referente al City, sino que su falta de minutos y su rendimiento le costó no estar en la Euro 2024, ya que Gareth Southgate finalmente no lo convocó con los three lions. Aunque llegado el caso, quizá eso es lo que mejor le pueda venir a la carrera de Grealish, al menos otros que corrieron la misma suerte en el City con Guardiola, como Laporte, Cancelo y Ferran sí están en Alemania 2024.