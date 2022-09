CR7 se rinde: el fichaje se sale y el United resucita, no es Casemiro

El Manchester United acumula su cuarta victoria consecutiva en la Premier League y se aúpa a los puestos de arriba tras un inicio de temporada con muchas más sombras que luces. Los últimos fichajes han reactivado la moral del equipo, y partiendo de una base mucho más sólida en defensa, la calidad de los hombres de ataque está siendo por fin determinante. No precisamente la de Cristiano Ronaldo, que una vez más tuvo que presenciar, al igual que Casemiro, el encuentro desde el banquillo hasta el minuto 58 en el que Ten Hag le dio entrada. Caso contrario al del brasileño Antony, el flamante fichaje de 100 millones que empezó a justificar dicha inversión marcando gol en su debut con el equipo. Rashford fue el autor de los otros dos goles que dieron el triunfo a su equipo ante el Arsenal por 3-1.

Pero deteniéndonos en la figura de Cristiano Ronaldo, el portugués vive un momento de apatía en Old Trafford. Su estado de forma mejorable y sus desavenencias con el técnico Ten Hag le están llevando a ser carne de banquillo día sí y al otro también, y a ello hay que unirle su profunda decepción por no haber conseguido salir del equipo una vez cerrado el mercado de fichajes. Por si no fuera poco, además, su nuevo rival por un puesto en el once, el brasileño Antony, ha caído de pie al debutar como titular y marcar uno de los goles que permitieron el triunfo del Manchester.

Un equipo en el que también destacó la ausencia de Casemiro, que sigue sin encontrar su sitio pese a la necesidad del United de firmar un mediocentro de jerarquía que pusiera orden en la sala de máquinas de los de Ten Hag.

Los diablos rojos se sitúan así ya quintos en la clasificación por delante de equipos como Chelsea o Liverpool, en el intento de que este año sea por fin el de la resurrección definitiva de uno de los grandes del fútbol europeo. A ello intentará contribuir un Cristiano Ronaldo que no deberá rendirse en su afán de seguir siendo todo un depredador del área.