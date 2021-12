Ralf Rangnick y CR7 ante sus 2 primeros ‘refuerzos’: atentos a enero

La llegada de Ralf Rangnick al banquillo de Old Trafford puede suponer un nuevo comienzo para alguno de los grandes olvidados de Ole Gunnar Solskjaer en el Manchester United, planteándose nuevamente su continuidad en caso de contar con una oportunidad de la mano del entrenador alemán. Los dos principales destacados en este apartado son Donny van de Beek y Jesse Lingard; que con el noruego al frente apenas contaron con minutos, aunque con Michael Carrick como técnico interino han dispuesto de alguna oportunidad y minutos en los tres encuentros durante las últimas semanas. Ahora es Rangnick el encargado de valorar su situación, con su primer once en la Premier League ante el Crystal Palace de este fin de semana como su primera pista respecto a si cuenta con alguno de estos dos futbolistas para la segunda mitad de la temporada.

El mediapunta inglés tiene pie y medio fuera del Manchester United, dado que termina contrato durante el verano de 2022 y no se encuentra nada conforme con sus oportunidades en Old Trafford en lo que va de temporada. Jesse Lingard priorizaría entonces su llegada al West Ham, movimiento que podría adelantarse al próximo mercado invernal, con la intención de los red devils de sacar alguna cantidad a cambio del internacional inglés antes de perderlo gratis durante el próximo verano. El gran deseo del jugador es contar con minutos de forma asidua para ir al próximo Mundial de Catar, a la espera de conocer el rol que Ralf Rangnick tiene pensado para él antes de tomar una decisión definitiva respecto a su futuro.

Por la otra parte, el centrocampista holandés cuenta con las mismas ambiciones en cuanto a nivel de selecciones tras perder su puesto en el combinado neerlandés por culpa de su continuo rol secundario en Manchester, por lo que priorizaría nuevamente salir en caso de no contar con un papel relevante en los planes del entrenador alemán. Con el futuro de Paul Pogba en el aire, en Old Trafford no quieren desprenderse de otro de sus activos en el centro del campo, que a pesar de que cuenta con varias ofertas interesantes para enero, estudiaría su continuidad en caso de contar con un sitio para Rangnick.

Los dos jugadores tienen muchas opciones de abandonar el Manchester United durante el próximo mercado invernal en estos momentos, a pesar de que la llegada de Ralf Rangnick añade la posibilidad de cambiar de forma radical esta posibilidad en el caso de que apueste fuertemente por alguno de ellos. Tanto Jesse Lingard como Donny van de Beek fueron los grandes olvidados por Ole Gunnar Solskjaer este curso, aunque las últimas semanas con Michael Carrick al frente han abierto la posibilidad a un cambio de rumbo en ambas situaciones a la espera de la decisión que tome ahora el técnico germano respecto al futuro de estos dos jugadores.