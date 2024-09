Cristiano Ronaldo fue fulminante; lo aprendió de Sir Alex Ferguson: mandó a la escuela a ten Hag

Manchester United no volvió a hacer el mismo equipo desde que Alex Ferguson dejó de ser el técnico, pues pasaron entrenadores en el banco de Old Trafford como David Moyes, Louis van Gaal, Ole Gunnar Solskjaer, José Mourinho, por mencionar algunos. Pero el que en la actualidad se ganó la confianza de la dirigencia es Erik ten Hag, que tuvo a su cargo a Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués cumplió su segunda etapa con el cuadro inglés, pero al final se terminó yendo, marcó la diferencia con sus goles y su típica forma de ganar los partidos, pero no alcanzó para que ten Hag siga confiando en él. Sin embargo, para el actual atacante del Al Nassr hay muchos detalles que el United debe corregir si quiere volver a ser el equipo invencible de antes, y no solo pasa por tomar decisiones, sino dejar que las leyendas aconsejen al ex técnico del Ajax. CR7 brindó algunos cuantos consejos más por el cariño que siente por su exequipo.

La sinceridad de Ronaldo

La charla con Río Ferdinand resultó ser más reveladora que nunca, pues Cristiano Ronaldo no solo habló del aspecto personal y su paso por Manchester United, sino sobre la realidad del equipo. “El Manchester necesita tiempo para reconstruirse porque sigue siendo uno de los mejores clubes del mundo, pero necesita cambiar”, dijo. “Ellos lo entienden. Es la única manera”, enfatizó el ‘7’.

El consejo de CR7 a ten Hag

Bajo el mando de ten Hag, Manchester United fue capaz de levantar la FA Cup y, aunque los resultados posteriores no le acompañaron, Cristiano Ronaldo no pierde las esperanzas que el equipo mejore y se vuelva a posicionar. Mientras tanto, ahondó en la parte administrativa y técnica para mejor. “Por eso se nota, se empieza a cambiar de nuevo, la estructura del club, el presidente, las infraestructuras y todo”, comentó.

La influencia que necesita el DT

Con 39 años y una vasta experiencia en el Viejo Continente, el ex Real Madrid y Juventus conoce a profundidad el trabajo que Sir Alex Ferguson implementó en el club que en su momento ganó múltiples Champions League. “Si ten Hag escucha a Ruud van Nilsterooy quizá pueda ayudar”, sostuvo CR7. Asimismo, nombró a otros referentes como guías para el entrenador neerlandés: “Río, Roy Keane, Scholes, Gary Neville”. Finalmente, expresó que “no se puede, no se puede reconstruir un club sin conocimiento”.