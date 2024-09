Ni ten Hag le impide amar al Manchester; el engreído de Ferguson fue contundente: es el hijo pródigo

Cristiano Ronaldo vivió dos etapas en Manchester, la primera en la que salió al estrellato para que Real Madrid finalmente lo fiche, y la segunda vez, cuando el técnico era Erin ten Hag. En este segundo tramo de su carrera al portugués no le fue tan bien, pues pasó más tiempo en la banca que y ocupando un papel secundario, cosa que no gustó en su momento al luso. Sin embargo, su simpatía por los 'diablos rojos' no cambia pese a que no terminó bien su historia.

El ahora delantero del Al Nassr tiene 39 años y está dispuesto la UEFA Nations League con su selección, tiene intenciones de continuar jugando en Arabia Saudita y el retiro aún no es una alternativa para el 'Bicho'. No obstante, con el paso de los años la madurez ha adquirido es notoria, y lo ha demostrado cuando fue consultado por la actualidad del Manchester United, teniendo aún en el banco al entrenador neerlandés, con quien Cristiano no tuvo una buena relación.

Su última temporada en Manchester

Antes de hacer historia en Real Madrid, era común que el nombre Cristiano Ronaldo fuera la cara de la Premier League. Cuando finalizó su vínculo con la Juventus, el regreso de CR7 pintaba para ser único, pero las estadísticas y su tenga relación con ten Hag no ayudó. Los números fueron contundentes, en 55 partidos solo marcó 27 goles.

CR7 se decanta por el United

A pesar de que no se quedó finalmente en Manchester para seguir cultivando su legado, Ronaldo no le tiene rencor y menos existe una rencilla con el equipo que también le dio todo. Le comentó a Río Ferdinand distintas cosas en una entrevista, como que “repito que sigo amando al Manchester United”, una confirmación que los fanáticos de los ‘red devils’ estaban esperando.

El mejor Ronaldo en Old Trafford

Cristiano aseguró que “le deseo todo lo mejor al Manchester United”, una expresión que dice mucho el internacional con Portugal. En su primera etapa con Sir Alex Ferguson a la cabeza, el delantero marcó 118 tantos en 292 compromisos, además de brindar 61 asistencias. Asimismo, sumó alrededor de 9 títulos, entre los más importantes la Champions League.