La decisión de CR7 afecta a Cavani: Uruguay vigila, la bomba se acerca

La temporada ya ha superado su ecuador y muchos jugadores, más allá de los objetivos que deberán cumplir aún en esta campaña con sus respectivos clubs, están pendiente de la resolución de su futuro. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, quien solamente llegó hace siete meses a Old Trafford pero que en las últimas semanas viene dejando dudas sobre su continuidad tras finalizar la presente campaña, especialmente por el proyecto tan dubitativo que se está gestando en el club.

A pesar de que el United realizó varios fichajes de primer calibre como el de Jadon Sancho o el de Raphael Varane, amén del crack portugués, el equipo se ha convertido en una de las grandes decepciones europeas esta campaña y por ello los futbolistas de más renombre de la plantilla están dudando qué hacer el próximo verano. CR7 está en el ajo de este listado y, tal y como ha revelado ESPN en las últimas horas, hay un momento clave para que el portugués decida qué hacer la próxima temporada: el nombramiento del nuevo entrenador del Manchester United.

La llegada de Ralf Rangnick al banquillo de los Red Devils poco o nada ha alterado la negativa dinámica que se vivía con Ole Gunnar Solskjaer en los primeros meses de la campaña, por lo que se prevé complicado que la directiva apueste por el alemán el próximo curso. Es por ello que CR7 estará muy pendiente de la decisión de las altas esferas del club para valorar una posible salida el próximo verano que tendría una doble repercusión: despertaría el interés de los mejores clubs de Europa y, además, podría condicionar el futuro de Edinson Cavani.

El futbolista uruguayo finaliza contrato el próximo 30 de junio y todo parece mirar a su salida, precisamente porque la presencia del portugués apenas le está brindando protagonismo. Eso sí, si el exfutbolista del Real Madrid finalmente decide abandonar el club, tanto la directiva como el propio charrúa podrían abordar una renovación, la cual no sería mayor a dos años, para no dejar desprotegida la delantera y seguir contando con un ‘9’ de garantías en Old Trafford, aunque para ello son varias cosas las que deberán cumplirse por el camino.