Cristiano y João Félix, atónitos con el fichajazo de Odegaard en enero: efectos terribles en 2024

El fin de semana se ha saldado en Inglaterra con una ajustada derrota del Manchester City que ha revivido la pelea por el título con el Liverpool y el Arsenal inmersos y postulados como principales rivales de los skyblues en este sentido.

El City cayó en su vista al Wolverhampton, un equipo que no había comenzado nada bien la competición pero que, gracias a una nueva sublime actuación de Pedro Neto, su gran estrella, logró batir la meta de Ederson hasta en dos ocasiones para impedir que los de Pep Guardiola pudieran rascar algún punto en el encuentro.

Pedro Neto writes his own script 🥶🇵🇹🤝

No obstante, que Neto realizase una actuación estelar ante los citizen no resulta novedoso esta temporada ya que el futbolista portugués de 23 años ha firmado otras tantas exhibiciones en las jornadas disputadas en la Premier League que no solo le sitúan como uno de los nombres propios de la competición, sino que le han catapultado a la agenda del Arsenal. Tal y como informa Mirror, los gunners quieren que Neto sea su gran refuerzo invernal y que se convierta en la competencia que Gabriel Martinelli y Bukayo Saka no han tenido en estos últimos años.

Siendo Odegaard el único hombre que tiene garantizada su titularidad en el esquema de Arteta, el técnico vasco quiere brindar una mejoría a la línea de ataque con un futbolista sumamente habilidoso que, además de desestabilizar continuamente las zagas rivales, dispone de un olfato goleador que justifica el gran interés del conjunto londinense en cerrar su incorporación.

Efectos a nivel internacional

Recordemos también que la Eurocopa de Alemania está en el horizonte de muchos jugadores y seleccionadores y la excelente campaña que está cuajando Pedro Neto invita a pensar que Roberto Martínez, técnico del combinado luso, no dudará en aprovecharlo apostando por el todavía futbolista de los Wolves en su '11' de confianza.

Aquí es donde João Félix y Cristiano Ronaldo tienen motivos para preocuparse ya que, en un equipo donde Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão o Gonçalo Ramos parecen inamovibles, Neto apunta a ser el jugador que relegue al banquillo a las estrellas de Barça y Al-Nassr, respectivamente, para la disputa del torneo en 2024.