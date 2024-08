Culebrón Osimhen, nuevo episodio: Chelsea ofrece 45M más 2 jugadores; destraba Gallagher al Aleti

Victor Osimhen se convirtió en más que un deseo para Chelsea, ya es una obsesión.



El equipo londinense está tan decidido que incluso incluirá a dos jugadores en su oferta para llevarse al delantero nigeriano.

El Chelsea está con la vista fija en el delantero mientras sigue gestionando el traspaso de Joao Félix desde el Atlético de Madrid, un movimiento que también podría facilitar la salida de Connor Gallagher hacia el cuadro rojiblanco. Enzo Maresca, que está construyendo el equipo para la temporada 2024-2025, señaló al delantero del Nápoles como su prioridad absoluta para reforzar la delantera.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, no está dispuesto a facilitar las cosas fácilmente. Quiere sacar el máximo provecho del traspaso y fijo un precio altísimo para su estrella. Osimhen, con 25 años y una temporada pasada en la que anotó 17 goles y dio 3 asistencias en 32 partidos, estaría encantado de unirse al proyecto del Chelsea, lo que hace que las negociaciones avancen en la dirección correcta.

Según 'The Sun', el Chelsea está a punto de cerrar un acuerdo que podría ser una de las transacciones más impactantes del mercado. El plan es ofrecer al Nápoles alrededor de 45,5 millones de euros y dos jugadores para reducir la cifra de los 113 millones que pide el club italiano.

Los jugadores en cuestión son Romelu Lukaku, el delantero belga que Antonio Conte quiere recuperar para la próxima temporada, y Cesare Casadei, un prometedor mediocentro italiano de 21 años que llegó al Chelsea desde el Inter de Milán en 2022 y estuvo cedido en el Leicester el pasado curso.

