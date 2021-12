Culebrón Tuchel-Lukaku, 115 millones a la basura y 3 ofertas abiertas

La mala dinámica que viene atravesando el Chelsea en el plano deportivo no solo está teniendo consecuencias en la clasificación de la Premier League ya que Romelu Lukaku y otros jugadores han manifestado su disconformidad con algunas decisiones tomadas por Thomas Tuchel en los últimos meses y de ahí que, con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, Román Abramóvich y el propio técnico alemán tienen la complicada labor de despejar esas dudas generadas, especialmente en lo referente al ariete belga: es el nuevo culebrón millonario.

Lukaku aterrizó en Stamford Bridge el pasado verano siendo el fichaje más caro de la ventana de traspasos (115 millones). Sus espectaculares credenciales en el Inter de Milán durante las últimas campañas le convirtieron en uno de los jugadores más cotizados de Europa, pero según han reportado diversos medios británicos el '9' no está nada cómodo en el Chelsea y por ello está comenzando a sonar con fuerza la posibilidad de que abandone el club londinense a las primeras de cambio.

Es cierto que las altas esferas de los Blues tratarán de hacer todo lo posible para alterar radicalmente ese supuesto deseo del ariete de 28 años y poder desarrollar un proyecto de lo más ambicioso durante las próximas campañas con él inmerso, pero la idea del jugador parece estar más que clara tras los últimos rifirrafes protagonizados con Tuchel. Ese factor, sumado a que el Chelsea ha perdido ya casi todas sus opciones de pelear por el campeonato liguero (8 puntos de desventaja respecto al líder el Manchester City), parecen ser motivos de peso para convertirse en uno de los culebrones de 2022.

Por si fuera poco, hay un tercer condicionante que se ha convertido en el detonante de este giro de los acontecimientos: Romelu no está contento con el estilo de juego implantado por Tuchel en el equipo y, tras el partido frente al Brighton, en el que el conjunto azulón se vio superado en muchos tramos del choque, el jugador no dudó en manifestar esa disconformidad en Londres y que no descarta salir del club el próximo verano, a pesar de tener contrato en vigor hasta el año 2026.

Y es aquí donde vuelve a entrar en escena el Inter de Milán, club en el que ha militado el delantero flamenco durante los últimos dos años y club que estaría dispuesto a abrir las puertad de nuevo al ariete. No obstante, Lukaku también cuenta con dos ofertas de primer calibre sobre la mesa, la del Bayern Múnich, que ya está pensando en el relevo de Robert Lewandowski; y la del Liverpool, ya que la posible salida de Firmino en verano obligará a Klopp a buscar un recambio de garantías en Anfield.