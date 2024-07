De Al-Khelaïfi a Messi, pasando por Mbappé, sorpresa por su vuelta: el Arsenal, a por el 10 del PSG

Para los que han sido sus más fieros defensores a lo largo de la última década no solo es posible, sino recomendable y, por calidad, necesario para el Arsenal, pero los hay en una gran cantidad que no creen no ya en el inmerso talento del crack, algo evidente, sino en que pueda volver a ser aquello que apuntó en Barcelona y París y que nunca terminó de llevarlo al escalón más grande del fútbol pese a tener cimientos para ser el rey.

Un fichaje que algunos saborearían

Estamos hablando del último rumor que crece en la Premier League y relaciona a Neymar Júnior volviendo a Europa, concretamente a la liga británica y a los gunners como destino, una situación rocambolesca y extraña que seguramente descoloque tanto a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, como a Leo Messi, excompañero del brasileño y amigo de este, pero también a la nueva estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ya que todos ellos veían extinta la gloria del 10. Pero, ¿es posible su regreso?

No lo creemos, sin embargo, los hay entre las leyendas del equipo capitalino que así lo querrían. Este es el caso de Gilberto Silva (170 partidos como gunner), quien aseguró a Bet365 que “me encantaría ver a Neymar en la Premier League con el Arsenal, sería interesante, eso es seguro. Aportaría mucha alegría a los aficionados y haría que la competición fuera aún más especial. Cuando miras la Premier League, queremos ver a los mejores jugadores del mundo y tenerlo cerca sería genial. Veamos. No es imposible que se incorpore al Arsenal, ¿por qué no?

Recordemos que en Brasil, inmerso en la Copa América, el nombre de Neymar es clave; no en vano, todavía se cuenta con él pese a su gravísima lesión y que se marchó al Al-Hilal de Arabia Saudí. A sus 32 años, con graves problemas físicos arrastrados a lo largo de su carrera, sobre todo en su etapa en París, amén de sus indisciplinas y su poca regularidad en los últimos años hacen poco probable su fichaje, menos aún por uno de los grandes equipos europeos, pero cosas más raras se han visto. Se afirma, al menos, que al jugador le gustaría volver a Europa y por ahí…