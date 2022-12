De estrella del Madrid y España a Golden Boy y ¿tapado del Arsenal?

Durante el pasado Mundial de Rusia, el de 2018 (por cierto, saldado con idéntica suerte para España: eliminada en octavos de final, por Rusia, ante un conjunto defensivo que fue mejor, Marruecos, en los penaltis) la estrella del equipo hispano fue Isco Alarcón, uno de los más grandes talentos que ha dado el fútbol español, tan grande como la decepción que ha supuesto su estancamiento. Sin embargo, parece que el que fuera Golden Boy todavía tiene pretendientes que lo sigan, como el Arsenal de Mikel Arteta.

Cuesta creer en las posibilidades del jugador español tras sus últimas temporadas en el Real Madrid y su paso tan corto como aciago por el Sevilla, donde no ha encontrado su sitio y ha terminado apartado del equipo por sus peleas con Monchi, director deportivo del equipo hispalense, y su entrenador, Sampaoli, que no lo ha vuelto a usar. Con todo, The Sun informa de tal cosa en sus páginas centrales focalizadas en el Arsenal de Mikel Arteta.

Según cuenta el diario británico, el equipo londinense trataría de llevarse casi gratis al ex del Real Madrid y darle asiento entre su talento de la medular. Lógicamente el valedor de esta operación sería el mismo Arteta, al que siempre le gustó el juego de Isco. Recordemos que Guardiola -que fue maestro de Arteta en el Manchester City como entrenador principal- en su día también se interesó por el futbolista andaluz.



Gvardiol, sin sitio en Chamartín

El Real Madrid no hará ofertas estratosféricas salvo la realizada por Endrick (ya confirmada en esos 35 millones de euros de inversión inicial sobre un montante final que puede irse a los 60 kilos) y Jude Bellingham, por el que el club pretende hacer una locura. Por el contrario, las informaciones que sitúan al jugador croata Gvardiol en la agenda blanca y lo hacen por un valor superior a los 85 kilos, tiene poco recorrido, según ha podido saber Don Balón. Con Antonio Rüdiger, David Alaba y Eder Militao, no tiene sitio. Por el contrario, Alfredo Pedulla, el informador, asegura que Manchster City y Chelsea sí podrían hacer una oferta millonaria por el central…