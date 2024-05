De Foden, Bellingham y Kane a sustituir a Zidane: negativa dura a Mourinho, reto peor que el Barça

Si hay ahora mismo un banquillo complicado en Europa, ese no es el del FC Barcelona pese a la mala temporada de los culés, sino uno tan histórico como el azulgrana y que lleva bastante más tiempo a la sombra, de hecho, hace más de una década que vive agazapado entre fracasos. Por eso sorprende el reto que quiere tomar el club en cuestión y también la persona elegida, que pasará de estar con Foden, Bellingham y Kane a dirigir a la madre de los líos.

Se sabe que el Manchester United intentó contactar y convencer a Zinedine Zidane para que se hiciera con las riendas del Manchester United una vez acabara la temporada, donde se dará por concluida la etapa de Erik ten Hag, francamente decepcionante, pero el francés negó a los red devils. Todo lo contrario que José Mourinho, que incluso se ofreció alegando tener ‘cuentas pendientes’ en Old Trafford, pero el portugués no es lo que busca el club.

Así, sin estas dos opciones, el informador Santi Aouna asegura que el United ha decidido y está a semanas de llegar a un acuerdo con su nuevo líder, ese que dejará a las estrellas inglesas antes nombradas para irse al Teatro de los sueños con la intención de recolocar al gigante inglés de nuevo entra la grandeza de su historia. O lo que es lo mismo Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, es el favorito para ser el próximo entrenador del United.

