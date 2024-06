Tras Kimmich y Zubimendi: el Barça halla su gran oportunidad, el mejor centrocampista de Qatar 2022

Lo que gustó hace no más de una temporada y media en Barcelona no puede haberse apagado de golpe por una temporada más o menos irregular de un equipo, el Manchester United, que hace aguas como pocos tanto en la Premier League como en Europa. De ahí que Vicent Kompany se lance a por Casemiro, al cual cree válido pese a su señalamiento público en el Teatro de los sueños, y de ahí que el Barça halle una segunda oportunidad de oro con el mejor centrocampista del pasado Mundial de Qatar 2022.

Contrato a un paso de expirar y los ‘red devils’ dicen ‘no’

Sofyan Amrabat llegó al Manchester United con ese cartel, el de ser el centrocampista revelación y más portentoso en la faceta de contención de la Copa del Mundo, pero está claro que en nada se parece el ecosistema de un torneo corto de selecciones a la exigencia de los clubs del más alto nivel. Entre eso y el deplorable estado de regularidad de los diablos rojos, el marroquí ha sido junto a Casemiro culpado de todos los males, de ahí que en Old Trafford no lo vayan a comprar.

Él lo tiene claro

Descartada la vía United casi con toda probabilidad, le queda regresar a su equipo, la Fiorentina, pero el africano se niega, prefiere salir y dado que acaba contrato en 2025, la entidad viola está obligada a negociar para no perderlo gratis dentro de un año.

Al respecto, Amrabat ha sido preguntado por su futuro por Ziggo Sports, a lio que dijo que: "¿Ya sé lo que voy a hacer el año que viene? No. Vamos a hablar. Quedarnos (United) es sin duda una opción. Creo que ha sido una opción porque es una temporada muy difícil. Para el Manchester United tiene que ser mucho mejor y también para mí personalmente. El Manchester United es el club más grande del mundo, así que, ¿quién no querría jugar al fútbol aquí? Las partes tienen que estar contentas entre sí, así que ahora nos sentaremos y veremos qué pasa".

Pero no, Ratcliffe y ten Hag no van a contratarlo y si la información de The Athletic es correcta, esa que apunta a que el medio le ha comunicado a la Fiore que no piensa regresar, entonces el 5 que tanto gustó al Barça en 2022 se pone a tiro del gigante de LaLiga EA Sports y a un precio muy a la baja. Puede que Kimmich y Zubimendi no sean opciones para los culés, pero ahí está Amrabat.