Desquició a Luis Enrique, el mejor pagado del mundo, pesadilla del Barça y la prioridad para Ten Hag

Tanto se ha mirado desde Old Trafford afuera en los últimos años, lejos de sus filas, buscando soluciones debido a los malos, cuando todo era contrario a sus intereses deportivos, que ahora que todo fluye, en el momento en que su actual técnico, Erik ten Hag, ha puesto orden en el vestuario, han aflorado algunas de las personalidades más importantes del mundo del fútbol, de las que el United tiene varias. Una de ellas, que desquició, dicen, a Luis Enrique es de facto una de las bazas innegociables que exige el técnico para la campaña que viene.

Informan desde Inglaterra que el portero mejor pagado del mundo, David de Gea, está en vías de renovación y que esta se hará efectiva durante los próximos días, confirmando su estancia y haciéndose el hombre fuerte del vestuario, en el que lleva ya 12 campañas. No es para menos, De Gea está siendo clave en algunos de los trances en que el United da pie a sus rivales, como pudo verse ante el Barcelona y constantemente en la Premier League.

Su nivel excelso, incluso, ha despertado la resonancia como posible tentativa de Luis de la Fuente a la hora de volver a llamarlo para la Selección Española, donde su encontronazo con Luis Enrique lo sacó de las convocatorias ordinarias de La Roja.

De nuevo un top mundial

Sea como fuere, Ten Hag considera que él y no otro debe ser el portero del United en este resurgir del histórico equipo inglés en el presente y de cara al futuro inmediato, de modo que todas las partes, predispuestas para el acuerdo, ya se han sentado a hablar para lograrlo. Así lo informa Fabrizio Romano, que, eso sí, remarca como el salario y el contrato del jugador serán revisados, seguramente para bajar su rango salarial.

Recordemos que mientras el United no obtuvo en el primer tramo de temporada la regularidad a que acostumbra ahora, en tiempos de CR7, su continuidad fue puesta en entredicho, apuntando al posible fichaje de Jan Oblak y emplazando al español de vuelta a sus orígenes, el Atlético de Madrid. Pues bien, eso no pasará, no al menos durante la 23/24.