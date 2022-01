Edinson Cavani lo confirma, pero CR7, 2 cracks y un galáctico dudan

Las informaciones que señalan el descontento de varios jugadores con sus respectivas situaciones en el Manchester United en particular y con la marcha del equipo en general, entre ellos Cristiano Ronaldo, se intensifican en Old Trafford y ahora además de las posibles marchas de Anthony Martial y Donny van de Beek, que quieren abandonar el club en este mercado de fichajes invernal, hay que sumar la de otro galáctico del equipo de la Premier League.

Posiblemente en el asunto de Bruno Fernandes, el galáctico del que hablamos, haya que poner más atención en el continente que en el contenido, ya que se apunta a que el Barcelona se habría interesado en el jugador, pero si bien el Barça posiblemente no tenga el dinero para afrontar un fichaje de esta magnitud, sí debemos quedarnos con las informaciones inglesas que señalan que el portugués como ocurre con su compatriota, CR7, ex del Real Madrid, no está contento en los diablos rojos. Y este asunto, por ser quien es el implicado, es capital en el Teatro de los sueños y en el mercado, por lo que no lo perderemos de vista de cara a la ventana estival.

El que parece que sí se quedara hasta junio es Edinson Cavani, que ha sido confirmado por el mismo técnico del United, Ralf Rangnick, en rueda de prensa. “Le dije que si fuera por mí, querría que se quedara", dijo Rangnick, que además aseguró que "vino a mi oficina y hablamos durante casi media hora y me dijo que definitivamente se quedará y que querría quedarse hasta el final de la temporada. Lo hizo en su propio nombre y me dijo que podía confiar en que se quedará hasta el final de la temporada y dará lo mejor de sí mismo y hará de modelo para los jóvenes”, confirmó el actual míster interino del United.

Pero así como Rangnick o los mismos Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes saben de las intenciones de Cavani, también todos ellos conocen las del punta francés y el mediocampista neerlandés, ambos con un pie fuera del club del norte de Inglaterra. La intención del delantero y del centrocampista, además, es desligarse totalmente del equipo inglés, por lo que prefieren una venta a una cesión, lo que, curiosamente y a la vez, dificulta su salida inmediata. En cualquier caso, el United es todo un polvorín lleno de ruido, que, como es lógico, afecta en lo deportivo: tengan en cuenta que los líos que traen estos nombres se unen tantos otros como el de Paul Pogba o Jesse Lingard.