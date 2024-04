El adiós de Varane aleja a un futurible del Real Madrid: con Leny Yoro, era el elegido de Florentino

Después de estar muy cerca de abandonar el Manchester United en el pasado mercado invernal, Raphael Varane tiene más que claro que su futuro en Old Trafford tiene una fecha de caducidad muy cercana. El dudoso rendimiento del francés, sumado a su astronómico sueldo, ha hecho que los diablos rojos se hayan decidido a no renovar al ex del Real Madrid, que con su marcha habría complicado sobremanera el fichaje de uno de los centrales favoritos de Florentino Pérez junto a Leny Yoro.

Y es que, con su marcha, el Manchester United estará obligado a reforzar el eje de su zaga, siendo Jarrad Branthwaite, el favorito para convertirse en el líder defensivo de los red devils. Todo según la información aportada por The Sun, que también ha asegurado que el United podría llegar a poner más de 93 millones de euros encima de la mesa, una cifra que ni se plantearían en Chamartín, donde ya pueden dar por perdido al central del Everton.

La realidad es que Branthwaite gustó mucho en Chamartín, pero no tanto para llegar a pagar más de 90 millones por un central que, por ahora, no ha demostrado nada más allá de la parte baja de la Premier League, de donde no ha podido rescatar a su Everton.

En cambio, en Old Trafford confían en que el fichaje del central toffee no sea como el de Maguire, que también se presentaba como el gran central inglés y ha acabado siendo uno de los mayores fiascos de la historia del club. Pues, a diferencia del ex del Leicester, Branthwaite sí que cuenta con una salida de balón pulida, una buena velocidad para defender su espalda y un físico privilegiado. Unas condiciones que, a sus 21 años, lo convierten en una promesa más que interesante.

Así pues, con los más de 90 millones que pondrá el Manchester United por Branthwaite para que sea el relevo de Varane, el Real Madrid ha visto como se ha caído de golpe de la puja por el inglés, que, con Leny Yoro, no era ni la primera opción de Florentino Pérez para reforzar la defensa blanca.