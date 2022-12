El Arsenal presiona aún más al City: Haaland al rescate de Guardiola

Tras más de un mes con la competición parada debido al Mundial de Qatar, ayer la Premier League volvía a ponerse en marcha con el Boxing Day. La jornada la abrió el Tottenham, que no pudo pasar del empate a dos contra el Brentford, luego vino la victoria del Newcastle por 0-3 ante el Leicester, que le sirvió para superar al Manchester City y situarse 2º en la clasificación, más tarde el Liverpool venció al Aston Villa 1-3 y, por último, el día lo cerró el Arsenal con su victoria en el Emirates Stadium por 3-1 al West Ham.

El equipo de Mikel Arteta ha regresado a la competición de la misma forma que se fue, ganando y dominando por completo a los partidos. Al Arsenal no parece haberle afectado el parón del Mundial de Qatar. La presión alta, el juego combinativo, la recuperación tras pérdida, los desmarques en velocidad, al espacio y sobre todo, las alta intensidad con que disputan cada balón no se ha perdido, es más, parece haber aumentado. Ayer, vencieron 3-1 al West Ham, pero pudieron haber marcado dos o tres tantos más. Los gunners no bajan el ritmo y el Manchester City comienza a darse cuenta de que este año ganar la Premier League será una gran gesta, a pesar de tener a Haaland.

Cuando echas un vistazo a las estadísticas de Erling Haaland y observas que lleva 24 goles en lo que va de temporada entre todas las competiciones, 18 de ellos anotados en la Premier League en tan solo 13 encuentros, lo suyo sería pensar que el Manchester City gobierna la liga inglesa con autoridad, pero no es así. A pesar de la habilidad goleadora del delantero noruego, el conjunto de Pep Guardiola se ha dejado 10 puntos en el camino (dos derrotas ante Liverpool y Brentford y dos empates ante Aston Villa y Newcastle) y a día de hoy no es ni siquiera 2º, ya que, gracias a la victoria cosechada por el Newcastle ayer por 0-3 ante el Leicester, el equipo de Eddie Howe adelantó a los citizens en la clasificación.

El Manchester City se enfrentará mañana al Leeds United a las 21:00, hora española, con la intención de recuperar la segunda plaza y reducir otra vez a cinco la diferencia de puntos con el Arsenal. Pep Guardiola siempre ha asegurado que el titulo más difícil de conseguir es la liga y, este año, razón no le falta. A pesar de renovar por completo su delantera trayendo a Erling Haaland y Julián Álvarez y de reforzar la defensa y el centro del campo con hombres como Kalvin Philips, Akanji y Sergi Gómez, el Arsenal parece haber encontrado más regularidad y este año será el mayor rival de Guardiola en su camino por conquistar la Premier League.