El "barato" que quiere Pep Guardiola para reemplazar a Julián Álvarez: 50M para competir con Haaland

Los 95 kilos que dejó la ida de Julián Álvarez al City, le dejaron un buen caudal en sus arcas pero también un vacío en el recambio para Pep Guardiola.

Los Citizens, en busca de conquistar su quinto título consecutivo de la Premier League, han hecho poco movimiento en el mercado de verano hasta ahora, pero se preparan para una recta final de ventana de transferencias muy movida antes del cierre del próximo viernes.

Antes que la ofensiva, la prioridad ciudadana es reincorporar a Ilkay Gündogan que está a punto de regresar al equipo con un contrato libre desde el FC Barcelona, solo un año después de su marcha a Cataluña, y podría ser seguido de cerca por un nuevo delantero.

Según un informe de The Athletic, el City tiene en su radar al atacante del Celtic, Kyogo Furuhashi, además de a un joven talento aún no revelado, como parte de su estrategia para reemplazar a Álvarez.

Kyogo, que cumplirá 30 años más adelante esta temporada, es considerado la opción más experimentada de las dos que aparecen en la lista del City.

No obstante, si el City, que ha perdido a Oscar Bobb por una fractura en la pierna desde la salida de Álvarez, decide finalmente ir a por el internacional japonés, Kyogo estaría más que dispuesto a hacer las maletas para el Etihad Stadium. El pase podría realizarse en aproximadamente 50M.

El nipón llegó al Celtic en 2021 bajo la dirección de Ange Postecoglou, quien había trabajado en Japón durante tres años y utilizó su conocimiento del mercado asiático para beneficiar al gigante escocés.

Cuando Postecoglou dejó el Celtic para unirse al Tottenham Hotspur el verano pasado, se especuló con que Kyogo podría seguirle, aunque el Tottenham finalmente no hizo una oferta por el delantero y él continuó en Escocia.

Manchester City are weighing up a move for Celtic forward Kyogo Furuhashi.#MCFC are aiming to replace Julian Alvarez, who signed for Atletico Madrid for £82million ($107m), with a player who is prepared to accept a squad role at the Etihad Stadium.



