El bombazo de la década en la Premier salpica a Haaland y Pep Guardiola: una leyenda se iría con CR7

La entrada en escena de la Saudí Pro League en el mercado de fichajes sigue causando estragos en el fútbol europeo. Y es que, después de un año en el que estrellas del calibre Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar cambiaran Europa por Arabia Saudí, el verano de 2024 apunta a ser muy interesante. En especial con una leyenda que se ha convertido en el gran deseo de los clubes saudíes. Un Kevin De Bruyne que, con su contrato a un año de terminar, podría cambiar el Manchester City por el dinero saudí. Todo ello según la información de Daily Mail.

Guardiola se planta con su mejor jugador

El caso con Kevin De Bruyne y el City es diferente al de cualquier otro gran jugador que fichó por Arabia Saudí. El belga, lejos de estar en el declive de su carrera como sí que lo estaban Neymar, CR7 o Benzema, sigue en pleno auge. Y es que, si no fuera por la lesión sufrida a comienzos de temporada, no hay ninguna duda de que sería uno de los mayores asistentes de toda Europa.

Ante esta situación, Pep Guardiola no quiere perder al que es, junto a Erling Haaland, su mejor futbolista. Por lo cual, si no llega una oferta mareante superior a los 100 millones de euros, Kevin De Bruyne no se moverá del Etihad, donde saben que todavía tiene mucho fútbol en sus botas, además de ser patrimonio del club y de la Premier League.

Y es que, perder a De Bruyne sería toda una crisis deportiva para el City, que, como se vio en la primera vuelta, se convierte en un equipo totalmente distinto cuando dependiendo de si dispone del belga. En esta misma línea, Erling Haaland sería el gran damnificado en caso de que De Bruyne partiera. El ex del Chelsea es el mejor socio posible para el goleador noruego, que se nutre de los infalibles pases de un De Bruyne que lo facilita todo en un City que depende mucho de él.

Así pues, en el lado sky blue de Mánchester están muy alerta en cuanto a futuro de Kevin De Bruyne, que podía protagonizar uno de los grandes bombazos de la década en caso de aceptar las ofertas de Arabia Saudí.