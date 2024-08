Deco esperaba su venta de 70M, Ten Hag era su salvación, pero por el PSG, el Barça pierde su venta

Uno de los futbolistas que siempre ha generado un especial interés en el Manchester United era Frenkie De Jong. El mediocentro de Países Bajos es uno de esos jugadores que año tras año suenan para fichar por el conjunto de Erik Ten Hag. Sin embargo, este curso está siendo diferente. Y es que, los diablos rojos, lejos de ir con todo a por el jugador del Barça, han decidido que este verano tampoco será el momento de fichar al culé.

En este sentido, según la información publicada por Sky Sports Germany, desde el Manchester United han decidido que su prioridad para la posición de pivote ya no será Frenkie De Jong, sino que lo es un Manuel Ugarte, cuyo traspaso está cada día más cerca, alejando así, cada vez más, las opciones de incorporar al talentoso mediocentro neerlandés del Barça, el cual tiene un precio de salida de unos 70 millones de euros, cifra a partir de la cual, Deco estaría abierto a dejar salir a un jugador que hace tiempo que la directiva culé espera vender.

El PSG se la vuelve a jugar al Barça

Con la preferencia de Ten Hag de fichar a Ugarte antes que a De Jong, el PSG le está generando un problema ciertamente importante al Barcelona. Y es que, en las oficinas del Camp Nou tienen claro que la venta del ex del Ajax era una clave para alcanzar la regla del 1:1, algo que ahora, por culpa del conjunto parisino y Manuel Ugarte, saben que no podrán hacer, pues si no es el United, no parece que haya ningún equipo que espere fichar a De Jong. Ni por 70M ni por otra cifra importante.

La última oportunidad de sacar muchos millones

La realidad es que con De Jong, el Barcelona está en una situación muy complicada. Y es que, con contrato hasta 2026, Deco sabe que este es el último verano en el que puede aspirar a sacar esos 70M o más por su venta. Una cifra que, el próximo mercado será imposible de alcanzar, ya que habrá entrado en el último año de contrato, lo que reduce drásticamente el valor de mercado de los jugadores.